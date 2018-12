Raffaella Mennoia, rivelazioni sull’operazione/ Foto shock: “Grazie per i vostri messaggi”(Uomini e Donne)

Uomini e donne è in pausa e anche Raffaella Mennoia lo è visto che in questi giorni sui social ha postato i video e le foto da Disneyland ma senza tirarsi indietro quando è stato il momento di rivelare qualcosa di importante. La bella autrice delle trasmissioni di Maria De Filippi ha raccontato di aver avuto un problema importante e di aver subito un intervento. Questa non è una novità visto che per giorni i fan l’hanno vista con il collo coperto da una grossa medicazione. Tutto sembra essere passato al meglio e adesso, sui social, tramite una serie di dirette Instagram, Raffaella Mennoia ha ringraziato tutti: “Volevo farvi tanti auguri per una buona fine e un ottimo inizio. Vorrei ringraziarvi per tutti i messaggi che mi avete mandato ieri dopo l’ultimo post è stata davvero tanta roba… un bacio grande, io sono qui”. Con queste parole, l’autrice si è detta pronta ad esserci per tutti coloro che ne avranno bisogno, questo è il proposito di questo nuovo anno? (Hedda Hopper)

IL 2018 NON E’ STATO L’ANNO DELLA MENNOIA…

È uno dei volti più conosciuti e rassicuranti della redazione di Uomini e donne. Raffaella Mennoia ci ha abituati a rivelare qualche succosa anticipazione sul dating show di Maria De Filippi, lanciando in passato anche qualche frecciatina all’uno o all’altro protagonista. Eppure la storica autrice del programma ha deciso di chiudere il 2018 parlando di se stessa e di un’operazione alla quale si è sottoposta nei mesi scorsi ma di cui non aveva mai parlato. Pubblicando la foto più rappresentativa dell’anno che sta finendo, la Mennoia ha scelto di mostrare i cerotti che le sono stati messi dopo un’operazione importante. Non ha però rilasciato ulteriori dettagli in merito, preferendo evitando di spiegare le ragioni che l’hanno obbligata a sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico: “Il 2018 non è stato decisamente il mio anno.. questa foto risale a qualche mese fa il giorno dopo una delicata operazione per un problema importante…”. Parole che hanno trovato subito il sostegno di molti fan, tra i quali anche alcuni volti noti dello storico programma. (Agg. Dorigo Annalisa)

LA RIVELAZIONE SHOCK

Raffaella Mennoia ha voluto fare chiarezza sull’operazione che l’ha vista protagonista di recente. La storica autrice di Uomini e Donne di Maria De Filippi ha mostrato una foto su Instagram (clicca qui per guardarla) che ci spiega il motivo di quel cerotto portato a lungo sul collo. La vediamo infatti con una lunga cicatrice sul petto che parte dal collo e arriva alla fine del costato. Nel commento Raffaella scrive: “Il 2018 non è stato decisamente il mio anno, questa foto risale a qualche mese fa il giorno dopo una delicata operazione per un problema importante. Per mesi mi avete chiesto il motivo dei cerotti al collo e ho sempre preferito aspettare il tempo giusto per parlarne. Sono stati mesi difficili e ancora oggi non è del tutto finita. Nonostante tutto il dolore e l’angoscia dopo un giorno ero in piedi che sorridevo, sorridevo e sorrido ancora alla vita. Se dovessi scegliere una foto per il mio 2018 sceglierei sicuramente questa. Vicino a me i pochi indispensabili. Domani finisce quest’anno difficile e brinderò a me e alla mia vita. Vi auguro di prendervi cura di voi e di chi amate. Il resto lasciatelo andare o lasciatelo agli infelici senza amore per sé stessi. Abbiate forza e speranza, ma soprattutto non abbiate paura“. Le parole della Mennoia sono sicuramente di grande insegnamento e dimostrano come questa splendida donna abbia superato una prova anche grazie alla sua intelligenza.

Raffaella Mennoia rivelazioni sull’operazione: le parole di Jack Varone

Sicuramente importanti sono anche le parole di Jack Varone che ha sostenuto la sua ex fidanzata Raffaella Mennoia nel momento difficile dell’operazione. L’opinionista del Trono Classico di Uomini e Donne di Maria De Filippi le ha scritto un semplice ma efficace: “Sei unica, un esempio per tante persone. Sei una forza unica. Vai sempre avanti“. Nonostante la loro storia d’amore sia finita i due sono rimasti molto legati e ancora oggi sono molto vicini come amici, la dimostrazione arriva in maniera chiara dal messaggio che lo stesso Jack manda a Raffaella che dimostra come non ci siano assolutamente rancori. Chissà che i due non possano passare il Capodanno insieme e magari con altri amici. Di certo Raffaella Mennoia ha superato il momento più duro, ma ha davanti l’obbligo di passare delle feste tranquille evitando qualsiasi preoccupazione. E’ proprio per questo che per lei sarà importante avere al fianco tutte le persone che ama.

