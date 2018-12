SE DIO VUOLE/ Su Rai Uno il film con Alessandro Gasmann (oggi, 30 dicembre 2018)

NEL CAST ANCHE MARCO GIALLINI

Se Dio vuole, il film in onda su Rai Uno oggi, domenica 30 dicembre 2018 alle ore 21,25 diretto da regista Edoardo Falcone. Il film uscito nelle sale cinematografiche nel 2015 si basa su un soggetto scritto dallo stesso regista unitamente a Marco Martani, entrambi i professionisti hanno curato anche la bella e interessante scenografia della pellicola. Se Dio vuole vede tra gli interpreti alcuni degli attori più conosciuti della cinematografia attuale del bel Paese, tra di essi si segnalano Alessandro Gasmann e Marco Giallini, i due rivestono rispettivamente i ruoli di Don Pietro e Tommaso. Il film prodotto dalla Wildside in collaborazione con Rai Cinema è stato già proiettato diverse volte sui canali televisivi italiani, esso andrà nuovamente in onda il 30 dicembre alle 21.25 su Rai Uno. Ma ecco adesso nel dettaglio la trama del film.

SE DIO VUOLE, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

La trama si impernia sulla vita di Tommaso uno stimato cardiochirurgo e della sua famiglia. Il dottore vive in un grande attico con la moglie Carla, donna che segretamente è dedita all’alcool, un’abitudine che accelera i danni del passar del tempo sul suo corpo. Accanto ai due abita la famiglia della figlia di Tommaso, famiglia composta dalla bella figlia Bianca, una donna che ha fatto del Dio denaro il suo credo, e da suo marito, un agente immobiliare. Andrea il secondo figlio della coppia abita ancora con i genitori essendo iscritto alla facoltà di medicina. Andrea non si approccia però agli studi con la voglia che aveva un tempo, questo insospettisce Tommaso che decide di seguirlo. Nel pedinamento il dottore scopre il figlio che si incontra con un uomo e per questo ipotizza che il ragazzo possa essere un omosessuale. L’annuncio fatto il giorno dopo da Andrea a tutta la famiglia riunita coglie tutti alla sprovvista, egli infatti dichiara di voler prendere la strada del sacerdozio. La novità viene vissuta malissimo da Tommaso che è un ateo convinto, per questo con l’aiuto del genero inizia a pedinare il figlio, l’attività porta i due ad incontrare Don Pietro, il vero mentore spirituale del ragazzo. Come se non bastasse la fede religiosa di Andrea colpisce anche Bianca, con la donna che improvvisamente cerca di vivere all’interno dei canoni religiosi, e che inizia a rifiutare rapporti sessuali al marito, almeno che essi cosi come prescrive la chiesa non siano tendenti solamente alla procreazione. Il tentativo messo in opera da Tommaso di smascherare Don Pietro, lo porta solamente a dover accettare una sorta di penitenza comminatagli dal religioso, il dottore dovrà seguire per un mese i dettami di Pietro, almeno che non voglia che quest’ultimo confessi al figlio Andrea i tanti sotterfugi che sta mettendo in pratica per dissuaderlo dall’intraprendere la carriera religiosa. In quel mese il chirurgo si ravvede sulle buone intenzioni di Don Pietro. Lo spettatore viene portato all’interno della crescita della fede religiosa di Tommaso, una crescita che va di pari passo con l’abbandono delle motivazioni da parte del figlio. La pellicola fa capire come nella vita tutto cambia, un cambiamento reso ancor più evidente dall’incidente automobilistico occorso a Don Pietro, un incidente che porterà lo stesso Tommaso a pregare il Salvatore perché possa salvare colui che ormai per lui è diventato un ottimo amico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA