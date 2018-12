Uomini e Donne / Sossio Aruta scioglie il cuore di Ursula Bennardo: la dichiarazione, “Ti amo!” (Trono Over)

Sossio Aruta dopo avere riconquistato il cuore della sua Ursula Bennardo è notevolmente cambiato. Sono ormai lontani i tempi in cui la dama del trono over, non faceva altro che piangere disperata di fronte i video dei falò di Temptation Island Vip. L’ex re leone del calcio infatti, ha voluto mortificare la compagna puntata dopo puntata, venendo trascinato nel vortice della giovane tentatrice del suo villaggio. Dopo avere riconquistato il cuore della sua Ursula, il campano ha dato in qualche modo dimostrazione di essere particolarmente coinvolto dalla loro storia. E così, dopo gli anelli e la proposta di nozze, è arrivata anche la dedica pubblica che ha fatto sciogliere il cuore della sua bella. “Hai cambiato la mia vita in meglio… E posso solo dirti grazie, amore mio… Ti amo”, ha scritto Sossio parlando della sua dolce metà. Di contro, anche gli estimatori sono impazziti per la dedica, commentando la fotografia con gioia. “Io non capisco la gente che critica sempre!!! Voi non sbagliate mai?? Sbagliando s’impara!!! E Sossio ha capito bene che ha sbagliato e Ursula ha fatto la scelta col cuore”, ha commentato una fan prendendo le difese del cavaliere over che pare abbia finalmente messo la testa a posto. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

SOSSIO E VALERIA MARINI FANNO PACE

Vi ricordate degli screzi tra Sossio Aruta e Valeria Marini? È possibile che i due abbiano finalmente fatto pace. La showgirl “stellare” infatti, ha partecipato a Temptation Island Vip dove ha avuto modo di instaurare una amicizia con Ursula Bennardo, fidanzata dell’ex re leone del calcio. Durante i faccia a faccia in studio a Uomini e Donne, la burrosa showgirl sarda aveva pubblicamente preso le difese della dama, scagliandosi contro lui, reo di non essersi comportato affatto bene. L’atteggiamento della Marini, aveva notevolmente infastidito Aruta che non ha perso l’occasione di risponderle per le rime nel corso del confronto televisivo tra ex protagonisti. A quanto pare ad oggi, le cose sono visibilmente cambiate e così, dopo il ritrovato amore tra Sossio e Ursula, sarebbe scoppiata la pace anche con Valeria. Ed infatti, proprio la showgirl bionda, alcune ore fa ha commentato uno scatto postato da Ursula, supportando pienamente la loro ritrovata unione di coppia. “Love, Top, Baci stellari” ha scritto la Marini dimostrando di fare il tifo per entrambi. Pace fatta tra Valeria e Sossio? A quanto pare la risposta è sì. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

IL CAPODANNO DI GEMMA

Come trascorrerà Gemma Galgani gli ultimi giorni dell’anno? La dama del trono Over di Uomini e Donne si prepara a trascorrere il Capodanno come ogni anno: a lavoro. Gemma, infatti, sarà a teatro per una serata abbastanza impegnativa, come lei stessa ha svelato nel corso di un’intervista rilasciata al Magazine di Uomini e Donne. “Anche quest’anno sarò in teatro per lo spettacolo di Pintus – ha raccontato la dama – sarà una serata lavorativa e particolarmente impegnativa ma, nonostante questo, il mio Capodanno è comunque speciale” ha ammesso. Ma non sarà una serata soltanto all’insegna del lavoro: “Anzi, sono molto attenta a seguire anche il rito del giorno dopo – fa sapere la Galgani, che si spiega – al risveglio del primo gennaio mi affaccio alla finestra […] sperando di veder passare un uomo, perché mi hanno insegnato che se la prima persona che vedi è un uomo allora avrai fortuna tutto l’anno”.

IL BILANCIO DEL 2018 DI GEMMA GALGANI

Intanto, su Facebook, in vista delle ultime feste di questo 2018, Gemma Galgani fa il suo bilancio. “Buongiorno ,sono terminate le prime feste ed ora aspettiamo la fine di questo anno ,credendo che le lancette possano cambiare tutto quello che non è cambiato durante il corso dell’anno precedente,però è bello credere che il nuovo anno ci possa portare tutto quello che vorremmo ! – scrive la dama di Uomini e Donne, che conclude con un desiderio – Io vorrei regalarvi il tempo che vi consentisse di fare tutto quello che vorreste ed anche quello a cui non avete mai pensato di fare ,magari stare vicino “a chi ha veramente piacere e bisogno della vostra presenza!”



