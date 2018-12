VICTORIA 2/ Anticipazioni puntata 30 dicembre: Natale a Buckingham Palace

Domenica 30 dicembre, alle 21.25 su canale 5, va in onda l’ultimo episodio di Victoria 2, al serie tv dedicata ad una delle regine più amate d’Inghilterra. Dopo gli episodi trasmessi lo scorso autunno, questa sera, canale 5 propone l’episodio speciale della serie, trasmessa in Inghilterra il 25 dicembre 2017. Con qualche giorno di ritardo, l’episodio natalizio con cui si conclude la secondo stagione di Victoria approda su canale 5. Nonostante abbia portato a casa gli ascolti che Mediaset si aspettava, nonostante la concorrenza di Che tempo che fa, Victoria ha comunque incollato davanti ai teleschermi una media di due milioni di telespettatori. Cosa accadrà, dunque, nell’episodio finale? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

VICTORIA 2: IL NATALE A BUCKINGAM PALACE

Nell’episodio in onda questa sera, dal titolo “Conforto e gioia”, a Buckingham Palace è arrivato il Natale e con lui anche Sarah una piccola principessa nigeriana, unica sopravvissuta alla strage della sua famiglia compiuta dal Re Gezo che ha deciso di mandare la bambina a Londra, da Victoria, come gesto di pace. La Regina, avendo un cuore grande, accoglie la piccola come una figlia, ma per Sarah non sarà facile abituarsi alla vita di corte e all’Inghilterra. Albert, nel frattempo, cerca di ricreare a corte il tipico clima natalizio facendo addobbare il castello per far vivere anche ai suoi figli la magia del Natale che respirava da bambino durante la sua infanzia. Nonostante le buone intenzioni di Albert, però, a corte, non mancano mai insidie e malintesi.

VICTORIA 2: DOVE ERAVAMO RIMASTI

Dopo un attentato alla vita della Regina, Victoria e Albert si sono trasferiti insieme alla famiglia al Blair Castle, nel Perthshire, nella zona delle Highlands scozzesi dove, i due sono anche riusciti a ravvivare il loro rapporto allontanandosi dal caos della vita di corte. Nonostante tutto, però, i due sono tornati a vivere a corte dove i problemi sono sempre all’ordine del giorno. Oltre alle crisi di corte, Victoria è alle prese anche con i figli. Non potendosi occupare personalmente dell’educazione dei figli, Victoria li ha affidati alla baronessa Lehzen che, però, viene licenziata quando la figlia maggiore si ammala. Nell’episodio di questa sera, tutto si concentrerà durante il periodo natalizio. La magia del Natale aiuterà Victoria e Albert a risolvere tutti i problemi?



