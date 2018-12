VITTORIO SGARBI/ Video, alla Camera cita Foucault e demolisce il M5S: “figli traditori e ingrati”

Vittorio Sgarbi alla Camera dei Deputati interviene durante una discussione un lunghissimo intervento. Il critico d’arte e politico attacca duramente il Movimento 5 Stelle puntando il dito sulla gestazione “inaccettabile” con cui hanno discusso e gestito la manovra economica. Rivolgendosi al Movimento 5 Stelle e al Presidente Roberto Fico, Sgarbi dice: “Mi chiedo se non siate presi da una senescenza precoce”. Poi il critico d’arte citando il filosofo Foucault dice: “ I vecchi danno buoni consigli perché non possono dare cattivi esempi. Voi date buoni consigli e cattivi esempi benché giovani” – sottolineando – “C’è qualcosa di inquietante se persino voi vi ribellate a voi stessi siete già vecchi e i vecchi si avviano a morire”. Le parole di Sgarbi sono un epiteto chiaro e diretto a come il M5S ha gestito la manovra economica 2019: “ impedisce al Parlamento sovrano di valutare ed emendare la legge di Bilancio, il provvedimento più importante dello Stato, pubblicando il testo di un maxi-emendamento di 192 pagine 5 ore prima del voto di fiducia in Senato, senza passare dalle commissioni“.

La manovra economica 2019

La manovra economica, infatti, continua a far discutere fuori e dentro il Parlamento Italiano. Vittorio Sgarbi si fa così portavoce di uno status generale che coinvolge milioni di elettori. “ Così si umilia il Parlamento, si vìola la Costituzione, si mortificano le istituzioni e le procedure di garanzia della nostra Repubblica parlamentare. Quasi nella ricorrenza del 3 gennaio 1925 che propongo come propizio anniversario per questo governo, il delitto Matteotti in capo a Mussolini” dice Sgarbi, che poi passa all’attacco rincarando la dose verso Luigi Di Maio e le recente questioni di famiglia portate alla luce durante una puntata de Le Iene Show: “ Luigi Di Maio, con il padre, resta una zavorra per Salvini che appare il solo regnante senza padre. Ad occhio mi pare che i padri Antonio Di Maio e Vittorio Di Battista siano migliori dei loro figli. Vivono nella realtà in Italia, non nell’altro mondo. Tirano a campare”.

Vittorio Sgarbi e il messaggio a Beppe Grillo

Vittorio Sgarbi nel suo lunghissimo intervento alla Camera ne ha davvero per tutti. Il critico d’arte parla anche di Beppe Grillo definendolo “ magistrale comico disfattista” autore di grande inganno che ha trasformato il M5S in “un modello di finta onestà. Proprio sul concetto di onestà poi Sgarbi termina il suo discorso dicendo: “ L’onestà di chi non ha mai fatto nulla nella vita e per questo nessuno potrà mai rimproverare a loro di far male. Ecco, i figli sono il contrario dei padri. Di questi figli traditori e ingrati c’è solo da vergognarsi. Mi dispiace ma, in nome del padre, voterò questa iniqua manovra mentre voi precipitate”. Sul finale poi cita La Rochefoucauld dicendo: “i vecchi danno buoni consigli perché non possono dare cattivi esempi’, voi date buoni consigli e cattivi esempi benché giovani, c’è qualcosa di inquietante, se perfino voi vi ribellate a voi stessi siete già vecchi e i vecchi si avviano a morire”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA