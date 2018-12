Benji e Fede/ Cosa c’è dietro la loro pausa di riflessione? (Capodanno in musica)

Un traguardo importante è quello raggiunto da Benji e Fede. Il duo nato da un progetto del 10 dicembre del 2010 ha festeggiato i suoi primi otto anni insieme a ridosso del grande successo ottenuto con la conduzione di X Factor Daily nell’edizione che si è appena conclusa con la vittoria di Anastasio. I due hanno già annunciato una possibile pausa proprio dalla primavera 2019 ma, prima, per loro si apre il palco del Capodanno in musica che si terrà questa sera a Bari e che andrà in onda in diretta su Canale 5. I due per festeggiare i loro primi dieci anni insieme hanno coinvolto i fan sui social in un momento davvero tenero condividendo il primo messaggio che si sono scambiati e che ha dato il via al tutto. Federico scrisse a quello che sarebbe diventato il suo collega, suo amico, suo fratello, dopo averlo ascoltato, per invitarlo a creare insieme il duo che ha poi conquistato milioni di fan e la vette delle classifiche.

BENJI E FEDE, L’ANNUNCIO DELLA PAUSA

“La musica sarà sempre la nostra prima scelta” ma per Benji e Fede è arrivato il momento di fare una pausa dopo 4 anni passati al top e sempre di corsa, un anno in cui hanno superato la fine di cose importanti, l’inizio di altre e anche dei devastanti lutti. Il duo ha registrato un video in cui ha annunciato di voler prendere una pausa dalla musica a partire dalla prossima primavera 2019: “Tuttavia sono quasi 4 anni che non ci fermiamo, gli anni più belli, in cui però sentiamo di aver lasciato indietro qualcosa che ora vogliamo recuperare e riscoprire. Chiudiamo un capitolo a modo nostro, per poi riaprirne uno nuovo“. E’ inutile dire che i fan sono subito andati in tilt sperando che Benjamin Mascolo e Federico Rossi tornino ad essere un duo e non si dividano tra talent, programma tv e, magari, una carriera da solisti. Prima di salutare i fan, il suo ha deciso di incontrarli annunciando un mini tour che li terrà impegnati a febbraio e nei primi dieci giorni di marzo: “Questi sono gli unici concerti che faremo nel 2019, biglietti disponibili su TicketOne da Lunedi 3 Dicembre”.

LA FAMIGLIA E L’AMORE

Il bisogno di una pausa è arrivato per permettere ai due giovani di vivere al meglio quello che hanno raggiunto e godersi un po’ il successo dedicandosi anche ad altro, tutto quello che in questi cinque anni fatti di corsa hanno perso, dal fortunato disco 20:05 ad oggi. Non ci sono notizie sul futuro del duo emiliano, né su quello che ne sarà di loro dopo la pausa e né su quanto durerà questa pausa ma quello che è certo è che i due hanno deciso di dedicarsi agli affetti più cari. Proprio Federico, in quest’ultimo periodo, ha stretto un rapporto con la bella Madre Natura ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi, Paola di Benedetto. In questi ultimi giorni la showgirl è stata avvistata da sola e, addirittura, in una baita con Stefano De Martino ed altri amici. E’ proprio lei uno dei motivi che ha spinto Federico a volersi dedicare ad altro e, magari, all’amore oppure i due sono già in crisi?



