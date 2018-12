CAPODANNO IN MUSICA 2019, CANALE 5/ Anticipazioni e ospiti, la Panicucci mostra Irama, le prove e… Marco!

Federica Panicucci è pronta per questo fine di anno a lavoro. Dopo le dirette a Mattino 5 che la tengono impegnata 9 mesi l’anno, e anche di più, Canale 5 ha scelto proprio la bionda conduttrice per augurare al suo pubblico il meglio per questo 2019 che sta arrivando. In queste ore Federica Panicucci e la sua famiglia si sono spostati a Bari dove si terrà il Capodanno in musica 2019 e proprio dopo aver mostrato le prove di ieri con Luca Carboni, Federica Carta e, soprattutto, l’attesissimo Irama, la conduttrice poco fa si è svegliata nella stanza dell’hotel che la sta ospitando mostrando i dettagli, il cielo che, fortunatamente, al momento le ha risparmiato la pioggia e, infine, anche il suo amato Marco. Proprio lui la sta accompagnando in giro per Bari, dietro le quinte dello spettacolo di fine anno e, adesso, siede sul divano del “soggiorno” dell’hotel che li ospita. Tutti i video della conduttrice sono disponibili sulle storie di Instagram in attesa della messa in onda di stasera. (Hedda Hopper)

CAPODANNO IN MUSICA 2019

Ci sarà Federica Panicucci a presentare il Capodanno in musica 2019 in programma a Bari. Il direttore di Canale 5, Scheri, ha usato le seguenti parole in conferenza stampa per presentare l’evento: “Abbiamo l’onore di avere Federica, saremo in una piazza favolosa, quella di Bari. Lo scorso anno ci hanno seguito tanti giovani. Vogliamo fare un Capodanno generalista per la famiglia”. Il portale soundsblog ha riportato anche le dichiarazioni del sindaco di Bari, Antonio Decaro: “Il Capodanno in Piazza sarà una festa per le famiglie. Ci sarà uno spettacolo corale che attirerà migliaia di persone. Sarà un modo per stare insieme e far conoscere la parte più bella della città grazie al gruppo Mediaset e Norba. Sono sicuro che troverete una città accogliente e ben organizzata”. Una grande occasione quindi per la città di Bari che ospiterà un grandissimo evento.

GLI OSPITI DI CAPODANNO IN MUSICA

Il Capodanno in musica 2019, in onda il 31 dicembre a partire dalle 20.50, è pronto ad ospitare grandi artisti per l’ultimo giorno dell’anno. Questo il cast pronto a regalare grande musica: Luca Carboni, Riccardo Fogli e Roby Facchinetti, Ron, Tiromancino, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Benji e Fede, Irama, Annalisa, Elodie, Elettra Lamborghini, Gue Pequeno, Rovazzi. Con la Panicucci sul palco, inoltre, ci saranno Daniele Battaglia e Dario Spada di Radio 105, Chiara Tortorella e Silvia Notargiacomo di R101, Kay Rush e Stefano Gallarini di Radio Monte Carlo, Roberto Gentile e Leonardo Fabrizi di Radio Subasio e Alan Palmieri e Antonella Caramia di Radionorba. L’intero evento sarà inoltre trasmesso a partire dalle 21.00 in diretta su Canale5 e in contemporanea su Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio e Radionorba, con la regia Luigi Antonini.

LE PAROLE DI FEDERICA PANICUCCI

Federica Panicucci, dopo il successo ottenuto nella serata del 2017, conferma la conduzione al concerto «Capodanno in musica». La conduttrice di “Mattino Cinque”, in un’intervista al portale di Tv Sorrisi e Canzoni, illustra la serata che ci aspetta: “Il grande sforzo della rete e delle radio, perché anche quest’anno andiamo in onda a radio unificate (Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio e Radionorba, ndr), è quello di dare alla serata sapori diversi, perché a Capodanno davanti alla tv si riunisce tutta la famiglia. E i 15 artisti sul palco soddisfano i gusti di tutte le generazioni, dai nonni ai nipotini”. Per quanto riguarda gli ospiti invece: “Per chi è cresciuto con le canzoni dei Pooh, per esempio, ci saranno Riccardo Fogli e Roby Facchinetti. Ma avremo anche cantautori del calibro di Ron e Luca Carboni. E per la gioia dei ragazzi vedremo Benji & Fede, Elettra Lamborghini e tanti altri. La parola d’ordine sarà divertimento”.

MAX BRIGANTE E MAMACITA DOPO LA MEZZANOTTE

Oltre ai tanti ospiti musicali che si avvicenderanno sul palco per il Capodanno in musica 2019 previsto a Bari, dopo la mezzanotte tutti i presenti verranno intrattenuti da Max Brigante e Mamacita, pronti a trasformare la piazza in una vera e propria discoteca. La Panicucci è pronta alla grande serata, in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, ha raccontato come si sta preparando alla serata: “Anziché dire buongiorno, avrò il piacere e l’onore di accompagnare gli italiani allo scoccare della mezzanotte. Per me è una fonte di orgoglio e mi fa sentire “una di famiglia”. Mi sto impegnando a mettere a punto gli ultimi dettagli della scaletta. La musica è il mio pane, fa parte della mia storia professionale e della mia vita. Così come la diretta, che poi è il bello dello show”



