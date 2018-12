Elia Fongaro e Jane Alexander vanno a convivere?/ Il trasferimento: “Nel mio futuro c’è lei!”

Dopo il Grande Fratello Vip, erano in pochissimi quelli che puntavano sulla relazione d’amore tra Elia Fongaro e Jane Alexander. Esattamente come per Giulia Salemi e Francesco Monte, queste due coppie uscite dal reality show più spiato della televisione italiana, non avevano convinto il pubblico da casa e così, sulla veridicità del legame si puntava ben poco. Ed invece a distanza di un po’ di tempo, entrambe le coppie viaggiano serenamente verso una volontà di immediato futuro insieme. Jane ed Elia per esempio, cercano in ogni modo di passare l’uno tra le braccia dell’altro più tempo possibile e, tramite i profili social, ci sembra di capire che l’ex Velino di Striscia, sia colui più avvezzo agli spostamenti, raggiungendo spesso l’attrice a Roma che finalmente, dopo la separazione da Gianmarco, ha trovato casa.

Elia Fongaro e Jane Alexander verso la convivenza? Il trasferimento

Ma come mai Elia Fongaro va sempre a Roma da Jane Alexander e non viceversa? Se la coppia preferisce la Capitale piuttosto che Milano, pare ci sia un indizio chiaro: aria di trasferimento. Ed infatti il modello, presto si trasferirà. “Progetti per il futuro? Mi trasferisco nella capitale, dopo la settimana della moda a Milano. L’idea è di finire l’università, corso di scienze politiche delle relazioni internazionali, e continuare a studiare recitazione. […] Diciamo che nel mio futuro ci saranno gli studi e Jane”. Queste sono state le confidenze di Elia quando, avvicinato da un quotidiano locale, ha postato la sua intervista tramite le Stories di Instagram. Naturalmente il trasferimento a Roma farebbe pensare ad una bella convivenza tra la coppia: sarà così che andrà? Proprio Jane Alexander ha spiegato di non volere iniziare fin da subito una relazione sotto lo stesso tetto, più che altro per rispetto al figlio Damiano. A questo punto, non ci rimane altro che attendere il trasferimento di Elia Fongaro, per scoprire se prenderà un piccolo appartamento in solitaria oppure, si appresterà al “grande passo” con la compagna.

