Elodie di Patrizi/ E il nuovo amore Luca, “Mi protegge anche da me stessa…” (Capodanno in musica)

Un grande Capodanno in musica su Canale 5 questa sera con Federica Panicucci al timone ed Elodie di Patrizi sul palco. Una delle ugole d’oro di Amici saranno presenti alla serata che chiuderà il 2018 e darà il via al 2019 cercando di mettere da parte tutto quello che di poco bello è successo in questi mesi, anche la cantante farà lo stesso? Nella sua vita è cambiato molto visto che dalla sua vita privata a quella professionale, gli addii non sono mancati e l’unica costante è sempre stata la musica. Proprio Lei è parte integrante della sua vita ed è grazie ai genitori che l’ha amata così come ha appreso da loro l’amore per l’arte. La madre è una modella delle Antille mentre il padre è un musicista italiano di strada ed è da lui che ha appreso i primi rudimenti della musica sin da piccola tanto che a nove anni ricorda la sua prima, vera, esibizione. Da allora sono passati ormai vent’anni e lei è la donna forte che tutti conosciamo, la stessa che, a 23 anni, ha perso il suo grande amore e ha deciso di tagliare tutto e tutti, anche i suoi capelli che ormai sono il suo marchio.

ELODIE DI PATRIZI, L’ADDIO A LELE ED EMMA MARRONE

Dal rosa di Amici al biondo di adesso, i capelli dicono molto delle donne e di lei che in questi ultimi mesi ha rinunciato all’amore trovato proprio nel talent show di Maria De Filippi, Lele Esposito, e anche a colei che l’aveva preso sotto la sua ala, Emma Marrone. Proprio il divorzio dalla salentina dopo l’ottimo serale di Amici ha messo in subbuglio la vita di Elodie che ha lasciato Roma per trasferirsi a Milano e si è rimboccata le maniche per ricominciare rinunciando anche ad alcuni concerti per via di questo terremoto. Proprio qualche settimana fa, a Vanity Fair, ha rivelato: “Emma sentiva la mia inquietudine, era la mia coperta di Linus. Ma io non sono abituata ad appoggiarmi a lungo, e mi terrorizzava l’idea di dipendere da lei, confondendo stima ed emulazione. È stato difficile staccarmi, ma dovevo volare senza paracadute. Le resto grata, e siamo comunque legate”. La storia del litigio e dell’addio con contrasto è solo una leggenda?

IL SUO NUOVO AMORE

Sulla sua vita lavorativa con Emma Marrone è calato il sipario ma sicuramente Elodie di Patrizi non si è data per vinta visto che, a distanza di due anni da Amici, è riuscita a ritagliarsi il suo spazio e per lei si parla addirittura di una partecipazione al prossimo Festival di Sanremo 2019. In attesa della conferma ufficiale, sicuramente la cantante si è data da fare anche in amore. Adesso Elodie frequenta e “vive un percorso nuovo” con un imprenditore salentino di due anni più grande di lei. Al Corriere.it ha raccontato: “Da qualche mese. Sono felice, Luca mi piace. Non fa parte dello spettacolo. È un imprenditore del Salento. Stiamo maturando insieme, ha due anni più di me. Non devo spiegarmi, ha la capacità di capire. Molti uomini non hanno la pazienza di guardare come sei davvero. Lui ha la delicatezza di trattarmi con cura. E certe volte mi protegge anche da me che ho modi anche aggressivi“.



