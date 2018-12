Federica Panicucci/ “Molte conoscenti accendono la tv per vedere come sono vestita” (Capodanno in musica)

Sarà Federica Panicucci ad accompagnare i telespettatori di Mediaset alla scoperta del 2019: la bionda conduttrice, che al timone del suo programma continua a conquistare consensi tra il pubblico del mattino, questa sera farà le ore piccole per il consueto appuntamento del Capodanno in Musica di Canale 5. Volto amatissimo nel panorama italiano, oggi si divide fra il suo ruolo in tv, quello di mamma e di imprenditrice, dal momento che gestisce con successo, assieme al suo compagno Marco Bacini, la linea di abbigliamento “Let’s Bubble”. Grazie al suo brand è inoltre oggi una vera e propria influencer e su Instagram il suo profilo ufficiale conta più di 700 mila follower. “Molte conoscenti mi dicono che accendono la televisione per vedere come sono vestita e poi vanno a lavorare”, ha rivelato la conduttrice in un’intervista concessa a Michela Proietti per il corriere della Sera.

“CON LET’S BUBBLE DIAMO LAVORO AD ALMENO 50 PERSONE”

Reduce dal successo del marchio Let’s Bubble, Federica Panicucci ha rivelato di essere stata l’artefice dell’idea che ha dato il via alla nascita del suo brand. “L’intuizione di mettere la bolla della cicca in bocca ai personaggi famosi è stata mia”, si legge nell’intervista rilasciata al corriere della sera, ma a fare in modo che ogni cosa andasse nel verso giusto è stato il suo attuale compagno Marco Bacini: “È un ottimo imprenditore, mi ha subito seguito mettendo in piedi una macchina organizzativa capace di dar vita a una linea di t-shirt, che oggi sono il nostro prodotto più iconico”. Oggi il suo marchio è uno dei più diffusi e apprezzati nel paese e conduce la Panicucci su e giù per l’Italia per inaugurare nuovi negozi: “Abbiamo ricevuto oltre 400 richieste di poter aprire e dobbiamo fare una bella selezione – ha raccontato la conduttrice a Michela Proietti – ad oggi stiamo dando lavoro ad almeno 50 persone”.

GLI ATTACCHI SUI SOCIAL

Amore a gonfie vele per Federica Panicucci e Marco Bacini: la nota conduttrice e l’imprenditore sono ormai inseparabili e sui social continuano a collezionare consensi. Non solo follower, però, per i due fidanzatini, che molto spesso si ritrovano a fronteggiare una serie di attacchi social da parte di chi non gradisce il loro stile di vita. Nel corso di una recente polemica, a prendere la parola è stato proprio il noto imprenditore, determinato a rivendicare il diritto di utilizzare i social network come meglio crede. Ecco le sue parole: “Benissimo, io utilizzando i social come strumento di condivisione amo mostrare quello che ‘voglio’ mostrare a tutti – ha tuonato su Instagram Bacini – L’essenziale è invisibile agli occhi e qua non lo troverà. Perché sono riservato. Cordiali saluti”. A dispetto delle critiche, il rapporto fra i due non potrebbe essere più idilliaco e negli ultimi giorni la conduttrice ha riservato al suo compagno un tenero messaggio d’amore: “Pazza di te”.



