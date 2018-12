FRANCESCO CHIOFALO PARLA DEL TUMORE AL CERVELLO / Foto, “Ho paura di uscire diverso da questo intervento”

Sono passati solo alcuni giorni dalla scoperta del tumore al cervello e Francesco Chiofalo continua ad essere comprensibilmente sconvolto per questa notizia. A soli 29 anni sarà chiamato a portare avanti una dura battaglia che partirà dall’intervento chirurgico al quale dovrà sottoporsi al termine delle festività natalizie. Dopo l’annuncio ufficiale, molte persone sono state vicine all’ex fidanzato di Temptation Island: da celebrità ed ex compagni del programma a volti non noti, semplici fan che Francesco ha voluto ringraziare con un bellissimo post (clicca qui per saperne di più). E proprio a loro, il personal trainer ha deciso di concedere nuovo spazio rispondendo a cinque domande attraverso le sue Instagram Stories. In esse ha parlato proprio dell’operazione, affermando che ancora non c’è una data precisa ma che essa potrebbe avere luogo intorno al 9 o 10 gennaio, anche se verrà informato solo pochi giorni prima di maggiori dettagli sul suo ricovero.

“L’INTERVENTO MI TERRORIZZA”

Nelle sue recenti Instagram Stories (clicca qui per leggere nel dettaglio), Francesco Chiofalo ha ammesso di vivere le peggiori vacanze della sua vita. Non sta bene, mangia pochissimo e ha anche lasciato il lavoro che lo ha sempre appassionato. A ciò si aggiunge la grande paura di doversi sottoporre ad un’operazione che potrebbe cambiarlo per sempre. Così, infatti, ha confessato ai propri fan: “Ho molta paura, ho paura di uscire da questo intervento diverso, è un intervento al cervello molto lungo e delicato, se avessi delle disabilità dopo l’operazione non penso che riuscirei ad accettarlo… sono terrorizzato”. Comprensibilmente, Francesco non ha nessuna intenzione di festeggiare l’arrivo del nuovo anno e alla domanda di un fan in merito per i suoi progetti di questa sera ha risposto: “Queste festività sono state le più brutte della mia vita, trascorrerò l’ultimo dell’anno a casa soltanto con alcuni amici”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA