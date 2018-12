Francesco Monte e Giulia Salemi/ Video, Capodanno insieme a Taranto: il gesto che sorprende i fan

In tanti si domandavano se la storia d’amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi, avesse alcuna possibilità di arrivare a Natale. I due ex gieffini quindi, hanno sconvolto tutti, tagliando anche il traguardo del Capodanno! A parte gli scherzi, nessuno avrebbe mai puntato sull’esito positivo della loro relazione in quanto, dentro la Casa del Grande Fratello Vip, i Fralemi (così li chiamano i fan) non erano stati in grado di emozionare il pubblico. Proprio l’ex tronista infatti, sembrava troppo attento all’apparire perfetto mentre lei, tra una gaffe e l’altra non riusciva ad assecondarlo come voleva. Ed invece, una volta fuori dal reality show più spiato della televisione, non solo la frequentazione è proseguita ma, così come dichiarato da entrambi durante una intervista a Verissimo, non avrebbero nemmeno mai litigato. C’è da dire che Monte, una volta fuori dalla Casa, è apparso sicuramente più preso dalla sua fidanzata, fino a gettare le basi di un certo trasporto che ben presto potrebbe anche culminare in amore vero, quello con la “A” maiuscola.

Francesco Monte e Giulia Salemi, Capodanno insieme

La storia tra Francesco Monte e Giulia Salemi è arrivata a Capodanno, superando con fierezza la Vigilia, Natale ed anche Santo Stefano. Dopo essere usciti dalla Casa del Grande Fratello Vip, la coppia si è cominciata a vivere anche lontana dalle telecamere, senza occhi indiscreti e “condizionamenti” di sorta. Nelle ultime ore poi, è arrivato il gesto che tutti gli estimatori attendevano: Francesco ha chiesto alla sua Giulia di passare il Capodanno a Taranto da lui. Questa dimostrazione, nonostante potrebbe sembrarvi di poco conto, non lo è affatto. Ed infatti Monte è molto geloso dei suoi affetti e così, portare la sua fidanzata nel suo mondo, è il passo decisivo verso qualcosa di maggiormente importante. Dalle ultime Stories condivise su Instagram infatti, abbiamo osservato proprio Francesco intento a baciare la sua amata, notando proprio la “localizzazione” di entrambi: la Puglia. Le dimostrazioni ufficiali di lui, hanno colpito favorevolmente tutti quanti, fan e semplici curiosi: Monte si è finalmente innamorato dopo Cecilia Rodriguez? Così pare!





© RIPRODUZIONE RISERVATA