Giampiero Galeazzi e il morbo di Parkinson/ “Il ritorno in tv, la sfida al male e l’abbraccio alla vita”

Giampiero Galeazzi torna in tv e commuove tutti. Dalle immagini che trasmette la tv emergono tristezza e dolcezza, ma anche coraggio, quello con cui combatte ogni giorno la malattia, il morbo di Parkinson. Il giornalista è fiaccato nel fisico, debilitato, ma non nello spirito: la malattia degenerativa che lo ha colpito ormai da tempo e lo ha costretto sulla sedia a rotelle non ha intaccato la sua determinazione. Nessuna malattia dovrebbe farlo, e lui quindi deve essere un esempio. «Ti voglio bene» gli dice Mara Venier a nome di tutti i telespettatori che lo hanno amato e che ha fatto sentire più uniti dei politici. «Mi fai emozionare. Le nostre domeniche, la nostra sigla… Ti sei cambiata i tacchi, però. Il dodici era un po’ alto», risponde lui alla conduttrice di Domenica In ricordando gli anni in cui hanno lavorato insieme. Avevano condiviso infatti molte edizioni del programma e 90° minuto.

GIAMPIERO GALEAZZI, “LA SFIDA AL MALE E L’ABBRACCIO ALLA VITA”

Tony Damascelli ha commentato sulle colonne del Giornale il ritorno in tv del collega Giampiero Galeazzi. Lo ha fatto con un articolo dal titolo “Il colpo di reni di Bisteccone che porta la sua malattia in tv”. Non è in effetti l’unico, ma il suo ritorno è speciale. «Commosso, emozionato, quasi smarrito, ha tremato nella voce e in quel corpo enorme e fragile, quando Mara Venier lo ha abbracciato come si fa con un nonno e con un bambino». Descrive il suo ritorno e parla di Galeazzi «seduto in una sedia a rotelle, rotondo e gonfio come è stata rotonda e gonfia la sua professione, la sua carriera e la sua vita, oggi costretta alla sofferenza, perché la malattia non concede il podio, sottrae la voce». Quella voce che saliva, cresceva e montava nell’urlo finale quando raccontava l’Italia che vogava. Oggi il racconto è diverso, amaro. «Giampiero ha accennato, con difficili parole, quello che lo attende [..], la sfida al male, un colpo di remo per ribadire un abbraccio alla vita che molto gli ha dato e oggi, in silenzio, gli sta rubando».

