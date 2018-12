GIORGIO MASTROTA A VIENI DA ME/ “Mi trasferirò in montagna per fare il nonno. Sposerò la mia compagna Flo…”

Cosa butta del 2018 Giorgio Mastrota? Dopo aver raccolto le dichiarazioni di Lino Banfi e della figlia Rosanna che hanno svelato dettagli inediti del loro rapporto, Caterina Balivo chiede a Giorgio Mastrota cosa tenere e cosa buttare dell’anno che sta per finire. “Io sono nato a Milano e sono sempre stato molto bene a Milano, ma abbiamo in programma di trasferirci in montagna, a Bormio per fare il nonno. Inizierà una nuova vita per la mia famiglia. Via dalla città, via lo smog di Milano che, però, continuerò ad amare”, spiega Giorgio Mastrota. Il conduttore, poi, decide di buttare una famosa agendina, quella sulla quale annotava i numeri di telefono di tutte le sue conquiste. “E’ una cosa vecchia. C’è stato un periodo della mia vita in cui non ero sposato e avevo una vita sociale attiva” – confessa Mastrota che ora ha trovato un suo equilibrio accanto alla compagna Flo.

GIORGIO MASTROTA: “IL MATRIMONIO CON FLO? IL PRIMA POSSIBILE”

Dopo un periodo turbolento, Giorgio Mastrota ha ritrovato la serenità accanto alla compagna Flo che l’ha reso nuovamente padre di altri due figli. Ai microfoni di Vieni da me, la donna lancia un appello al compagno. “Ciao amore mio. Abbiamo fatto una vita meravigliosa, dei bimbi stupendi e direi che siamo sulla strada giusta, quella del matrimonio. Direi che sarebbe ora. Non voglio aspettare i tuoi sessant’anni, sono lontani”, dice Flo. Giorgio Mastrota, dunque, è pronto a pronunciare il fatidico sì? “Lo faremo il prima possibile”, dice Mastrota che poi lancia un appello al pubblico invitandolo a fare figli: “io sono un papà felice, un compagno felice. Hanno cambiato la mia vita da alcuni anni. Fate figli che è una cosa meravigliosa. Italiani dateci dentro con l’anno nuovo”, dice Giorgio Mastrota che non esclude di allargare ancora la famiglia.

