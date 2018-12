I PONTI DI MADISON COUNTY/ Su Canale 5 il film con Clint Eastwood (oggi, 31 dicembre 2018)

NEL CAST ANCHE MERYL STREEP

I ponti di Madison County è una pellicola sentimentale a sfondo drammatica realizzata in America nel lontano 1995. Il film diretto in maniera magistrale da Clint Eastwood si basa su un soggetto scritto da Robert James Waller e sceneggiato dal bravo Richard LaGravenese, di Lennie Niehaus invece le musiche che fanno da sfondo al lavoro cinematografico. Il film che vede tra il cast di attori lo stesso regista questa volta impegnato in un ruolo sentimentale, vede come protagonista femminile una bellissima e conturbante Meryl Streep, all’attrice americana è stato affidato il ruolo di Francesca Johnson. I ponti di Madison County è già stato visto parecchie volte dai telespettatori italiani, esso andrà nuovamente in onda oggi, lunedì 31 dicembre, giorno di San Silvestro, alle ore 15.50 su Canale 5. Ma ecco a voi nel dettaglio la trama del film.

I PONTI DI MADISON COUNTY, LA TRAMA DEL FILM SENTIMENTALE

Robert è un fotografo free lance che ormai ha superato i cinquanta anni, egli ha una storia d’amore clandestina con Francesca, una casalinga con origini italiane di una decina di anni più giovane. Il film ripercorre le inquietudini morali soprattutto della donna, che si ritrova a dover giustificare ai due figli le motivazioni che sono state nel passato remoto alla base del tradimento. Tutto era iniziato quando Robert con il suo camioncino era arrivato a Madison, egli visitava la piccola cittadina per conto dell’importante National Geographic Society, stante che l’associazione gli aveva commissionato un lavoro per riprendere i famosi ponti ivi allocati. L’uomo aveva conosciuto per caso Francesca, e subito era scoccato il colpo di fulmine. Francesca era una casalinga con due figli adolescenti, anch’ella era attirata dal fotografo, e di fatto in solo quattro giorni i due consumarono una struggente storia d’amore e di sesso. Nel momento in cui Robert doveva lasciare la cittadina Francesca si trovò dinanzi una decisione straziante, abbandonare la propria famiglia e i figli che amava o lasciare andare forse per sempre l’uomo che ne aveva esaltato la femminilità. Dopo un notte insonne e spinta dall’attrazione materna la donna scelse di rimanere a casa. Anni dopo il marito di Francesca muore, egli sul letto di morte riconosce di averla sempre amata ma esprime la recriminazione di non averla mai amata come meritava. Seppur ormai anziana la donna cerca di contattare il fotografo, scoprendo che anch’egli era passato nel frattempo a miglior vita. Prima di morire Robert aveva lasciato per lei uno scatolone con tanti ricordi, ricordi che portano una grande commozione nella mente della donna che continua ad andare con il pensiero ai quattro giorni che aveva passato con Robert. Arriva anche il tempo che Francesca muore, i figli giunti nell’abitazione della madre scopriranno l’adulterio, leggendo i suoi diari essi però non riusciranno a biasimarla. Soprattutto la figlia, Caroline, si ritrova a pensare alla madre e alla situazione che ha vissuto nel passato, una situazione che lei nel presente si ritrova a vivere, stante l’innamoramento che prova per un giovane che non è il suo coniuge. Alla fine i due figli perdoneranno del tutto la madre e decideranno per questo motivo di dare corso alle sue ultime volontà. Il finale del film è riservato alla dispersione delle ceneri che derivano dalla cremazione di Francesca, una dispersione che avviene proprio sopra il ponte in cui la storia d’amore era iniziata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA