Il Segreto, la storia di Pepa/ Su Rete4 una puntata speciale per Capodanno con il ritorno di Tristan

Una puntata da non perdere quella di oggi, 31 dicembre, su Rete 4 quando ad andare in onda sarà Il Segreto, la storia di Pepa. Chi segue la soap spagnola ormai da anni sa bene che è proprio Megan Montaner ad aver prestato il volto alla levatrice protagonista de Il Segreto ed è sicuramente la prima stagione, quella che l’ha vista conquistare il suo Tristan, l’unica che ha davvero colpito il cuore del pubblico italiano. La levatrice ha conquistato uno share che spesso ha addirittura superato il 30%, i protagonisti della soap sono arrivati in Italia ospiti dai vari contenitori di Canale 5 raccontando una storia drammatica e tragica ma che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino dal primo incontro di questa spudorata ragazza di campagna e il signorino di ritorno dalla battaglia, il bel capitano Tristan. Da lì in poi è successo di tutti ma sullo sfondo è sempre rimasto l’amore impossibile e tribolato dei due protagonisti. Sicuramente è questo il primo momento clou della vita di Pepa ed è da qui che partirà la puntata speciale in onda oggi.

LA VERITA’ SU MARTIN E I POCHI ATTIMI DI FELICITA’

Al secondo posto non possiamo non mettere la scoperta della verità sul sul Martin. I primi minuti della soap Il Segreto sono ancora negli occhi di tutti. La levatrice sola e cacciata dalla casa del suo signore dalla padrona che ha scoperto la sua tresca con il marito, partorisce sola e nella neve dando alla luce un bambino che le viene strappato via dallo stesso uomo che l’aveva illusa. Anni dopo Pepa scopre che quel bambino è il piccolo Martin, quello che Tristan, il suo amato, chiama figlio. Questo la manda in crisi, la fa dubitare dello stesso capitano, ma poi la spinge a dire la verità e andare fino in fondo per cercare finalmente di essere felice insieme ai due. Da lì in poi inizia una nuova vita che la vede godere di alcuni momenti di felicità insieme al figlio e a quello che poi diventerà il marito, ma mettendosi contro la cattiva della soap, Francisca.

IL NUOVO PARTO E LA MORTE

Sicuramente ci sono tanti momenti della vita di Pepa che lo speciale de Il Segreto in onda questa sera racconterà, ma quello che vogliamo mettere al terzo posto è sicuramente quello del parto e della sua dipartita. La bella levatrice si è sempre prodigata per gli altri e proprio per andare alla ricerca dell’amato marito si è ritrovata a dover partorire nuovamente da sola. Questa volta, però, le cose non sono andate come la prima volta perché lo zampino dei suoi nemici l’hanno resa vulnerabile nel corso della gravidanza. Pepa da alla luce la piccola Aurora e Tristan riesce a portare via la piccola e metterla in salvo in paese ma quando torna indietro è ormai troppo tardi. La moglie è morta dopo il parto ma di questo non c’è certezza. Al suo ritorno, Tristan non ha ritrovato il corpo di Pepa e ha passato anni a cercarla in lungo e in largo tenendo lontana anche la figlia che hanno avuto insieme, la piccola Aurora. Solo anni dopo, il pubblico ha scoperto che dopo l’allontanamento di Tristan, Pepa ha dato alla luce il gemello di Aurora, il piccolo Bosco, ma questa è un’altra storia.



