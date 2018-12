IN TIME/ Su Italia 1 il film con Justin Timberlake e Amanda Seyfried oggi, 31 dicembre 2018

NEL CAST ANCHE AMANDA SEYFRIED

In Time è una pellicola fantascientifica prodotta negli Stati Uniti d’America nel 2011. Il film che vede la regia di Andrew Niccol si basa su un soggetto scritto dallo stesso Niccol, professionista che ha curato finanche la sceneggiatura del film. In Time vede un buon cast di attori, tra di essi si evidenziano Justin Timberlake e Amanda Seyfried, i due sono stati scelti per i ruoli principali grazie ad una concertazione tra il regista e i dirigenti della New Regency Pictures casa di produzione che ha finanziato i lavori di realizzazione della pellicola. Il film è stato già visto diverse volte all’interno dei palinsesti televisivi italiani, riscuotendo sempre un buon successo in termine di audience, esso andrà nuovamente in onda il 31 dicembre alle 21.20 su Italia 1. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

IN TIME, LA TRAMA DEL FILM FANTASCIENTIFICO

L’intelligenza artificiale degli umani ha portato nel 2169 gli esseri viventi a morire a 26 anni, essi vivono fino a 25 anni in quel momento si attiva un timer che dopo 365 giorni esatti porterà alla morte l’umano. Questo nell’ottica normale, stante che il tempo può essere immagazzinato in uno speciale dispositivo, successivamente i giorni e gli anni sono usati a posto del denaro corrente per pagare i lussi. Sulla terra vive in tale periodo un certo Will Salas, egli abita nel ghetto insieme alla mamma cinquantenne. Egli si guadagna da vivere lavorando dove si fabbrica il dispositivo con il quale si immagazzina il tempo, tempo che viene allo stesso tempo eroso dalla galoppante inflazione a cui il pianeta Terra è sottoposto a causa delle tante tensioni che le guerre portano. Will un giorno incontra Henry Hamilton in un bar, Henry sta cercando offrendo da bere a molte persone di spendere tutto il suo tempo, visto che non vuole più vivere. Egli infatti ha scoperto che nella società ci sono degli esseri che vogliono perseverare la ghettizzazione sociale, usando il tempo come una spada di damocle per dividere gli esseri umani. Per averlo aiutato ed essere entrato nelle sue grazie, Will riceve il giorno dopo tutti i 116 anni di Henry, poco dopo egli acquisisce anche i 50 anni della madre, e per questo si ritrova ricchissimo di tempo. Non essendo abituato alla bella vita l’uomo decide di provare come si vive nell’alta società, per questo si trasferisce in una zona della città molto più agiata, e soprattutto più costosa in termine di anni, e inizia a sperimentare l’adrenalina che deriva dal giocare al casinò. Lo spettatore viene portato cosi all’interno di molti complotti in cui il tempo è la moneta corrente, Will riesce insieme ad una donna conosciuta, tale Sylvia, a guadagnare ben mille anni di vita, i due li distribuiscono ai poveri del ghetto scatenando cosi una vera e propria rivolta. Il finale del film è dedicato al piano che i due organizzano per effettuare una rapina di tempo ancora più ingente, anni che gli serviranno comunque a passare tutta le vita insieme.

© RIPRODUZIONE RISERVATA