Oroscopo 2019, Bilancia/ Paolo Fox: Milly Carlucci e Lory Del Santo, cambiamenti e tanto coraggio

Come sarà l’oroscopo 2019 della Bilancia? Andiamo a vedere cosa dicono le anticipazioni pubblicate da DiPiù e DiPiùTv delle previsioni di Paolo Fox per scoprire anche come sarà il nuovo anno per Milly Carlucci e Lory Del Santo, anche loro appartenenti al segno zodiacale. In amore ci sarà qualche insofferenza che dovrete impegnarvi a non tralasciare. Nel primo mese dell’anno ogni tanto vi salteranno i nervi, cercate di mantenere la calma. Per chi è single, si aprirà un periodo di frequentazioni ma, almeno al momento, non sarà nulla di speciale. Evitate inutili competizioni di coppia. Per gli argomenti spinosi, aspettate dopo il 24 gennaio. L’amore per fortuna, si risveglia a marzo, con l’arrivo della primavera. Se siete da soli, non chiudetevi in casa. Entro la fine del nuovo anno, tutte le relazioni che non fanno bene si concluderanno una volta per tutte, senza ripensamenti. Chi intende vivere una nuova emozione, può cominciare a darsi da fare e non bisogna rimanere con le mani in mano. In generale le stelle, consigliano avventure. Tra il 22 e il 26 marzo, ci saranno delle giornate molto interessanti.

Oroscopo 2019, Bilancia: le stelle di Paolo Fox

Cosa dice l’oroscopo della Bilancia per il 2019? Secondo Paolo Fox, dovrà affrontare delle situazioni burrascose in ambito lavorativo. Tutti i nodi verranno al pettine e se dovete firmate un contratto, non tirate troppo la corda. Milly Carlucci e Lory Del Santo, appartengono a questo segno zodiacale, ed infatti le stelle parlano anche di un cambio radicale. C’è chi mediterà di cambiare società, ente oppure di non riconfermare un programma. Se svolgere un lavoro dipendente, non sarà facile cambiare ma non si escludono offerte. Occorrerà anche farsi confermare degli impegni lavorativi a lungo termine, per evitare problemi. Se state studiando, ci sarà la possibilità di valutare nuovi indirizzi scolastici dall’estate. Se svolgete la vostra attività all’interno di un gruppo e in contatto con altre persone, gli scenari potrebbero cambiare da agosto. Ottime anche le prime due settimane di questo caldo mese, soprattutto per tutti coloro che gestiscono una attività in proprio ed anche per chi vuole disfarsi di qualcosa che non rende più. Per quanto riguarda la salute, l’oroscopo 2019 ci parla di una iniziale situazione incredibilmente agitata. Qualche piccolo fastidio reumatico si potrà affrontare con successo. Niente panico a settembre, fate le cose con calma! Il coraggio di affrontare i problemi non vi mancherà. Gli ultimi giorni di settembre porteranno forte concentrazione. Qualche fastidio con le articolazioni, prendetevene cura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA