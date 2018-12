Oroscopo 2019, Capricorno/ Paolo Fox: le stelle di Kate Middleton e Marco Mengoni, transiti e recuperi

L’Oroscopo 2019 per il segno del Capricorno, ci viene minuziosamente raccontato da Paolo Fox, come anticipato nel supplemento di DIPIU’. Kate Middleton e Marco Mengoni, appartengono a questo segno dello zodiaco e quindi, scopriamo cosa accadrà per il nuovo anno. In amore il mese di febbraio sarà propizio per le nuove occasioni. Per le persone che non hanno ufficializzato la loro storia, questo mese sarà fondamentale. Il segno vuole fare chiarezza, avere conferme, ricevere promesse. Se c’è qualcuno che vi piace, valutate proprio il mese di febbraio per poter fare nascere qualcosa di più di una semplice amicizia. Ad aprile con Pesci e Scorpione ci potrebbe essere un bellissimo feeling. Se siete determinati nei sentimenti, vincerete tutte le guerre. Vi consigliamo di evitare le storie con persone già legate, perché le vostre incertezze potrebbero aumentare. Se chiedete chiarezza agli altri dovete pretenderla anche con voi stessi. Continua la fase buona per chi vuole entro l’estate concludere un accordo d’amore oppure definire una relazione dopo anni di precarietà. Le questioni di carattere amoroso splendono anche per chi è solo, nonostante le solite diffidenze tipiche del vostro segno zodiacale. Giugno per l’amore sarà un mese di transito, sostenuti appieno – nonostante tutto – i progetti di matrimonio e convivenza. Emozioni in corso con Pesci e Scorpione. Una persona affidabile potrà spingervi a fare il grande passo. Le storie che sono state recuperate o che sono nate negli ultimi mesi andranno bene.

Oroscopo Paolo Fox, il 2019 del Capricorno

L’Oroscopo di Paolo Fox per il Capricorno, indaga anche sulla situazione lavorativa per il 2019. Chissà come la penseranno in merito, Kate Middleton e Marco Mengoni. Aprile sarà un mese importante per fare richieste e portare avanti dei progetti. Se c’è un contratto in scadenza, tra maggio e giugno bisognerà parlare di rinnovo. Chi porta avanti un progetto oppure un buon affare, sarà aiutato intorno all’11 di aprile. Le giornate che arriveranno si porteranno appresso un dispendio di energie notevole ma anche qualche successo personale. Se dovete portare avanti un’idea, preparatevi per degli incontri. Dalla fine di aprile evitare i conflitti e le situazioni che potranno portarvi dei disagi. Scontri con i capi e con coloro che vogliono mettersi in luce a vostro discapito. A giugno chi cerca di mettere a posto contenziosi aperti in passato, potrà riuscire ad ottenere qualcosa di più. Mettete da parte i progetti che sono già falliti lo scorso anno. Per la salute invece, avete le spalle larghe nonostante le avversità. Curate meglio la pelle, piccoli fastidi con i reumatismi. A luglio un po’ di fatica si farà sentire, curate le ossa e le articolazioni. Chi soffre di mal di schiena, dovrà iniziare una terapia. Da lunedì 15 luglio le cose andranno meglio.

