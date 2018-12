RALPH SPACCATUTTO/ Su Rai 2 il film d’animazione diretto da Rich Moore oggi, 31 dicembre 2018

TRA I DOPPIATORI JOHN C. REILLY

Ralph Spaccatutto, il film d’animazione in onda su Rai 2 oggi, lunedì 31 dicembre 2018 alle ore 23,05. ‘Ralph Spaccatutto’ è una pellicola d’animazione di produzione Disney realizzata dal regista Rich Moore nel 2012. Come spesso avviene per i cartoni animati al cinema, i doppiatori sono personaggi famosi del cinema come John C. Reilly, che doppia il protagonista nella versione originale, e Sara Silverman. Nella versione italiana del film i doppiatori che prestano voce ai personaggi principali invece sono Massimo Rossi, che doppia il protagonista Ralph Spaccatutto e Fabrizio Vidale che doppia Re Candito. Ma adesso scopriamo nel dettaglio la trama del film.

RALPH SPACCATUTTO, LA TRAMA DEL FILM D’ANIMAZIONE

‘Ralph Spaccatutto’ è il cattivo di un videogioco di grande successo, ‘Felix Aggiustatutto’. In quanto antagonista di Felix, Ralph distrugge finestre e mura del condominio ‘Belposto’, col protagonista che si occupa di aggiustare e ricostruire ogni cosa. Ralph frequenta il gruppo dei ‘Cattivi Anonimi’, in cui i protagonisti dei videogiochi più famosi si riuniscono per sfogarsi e parlare della loro condizione. Durante una di queste riunioni, Ralph afferma di essersi stancato di vivere in una discarica e passare tutto il suo tempo a distruggere il condominio Belposto, e di voler dimostrare di poter essere anche lui il protagonista positivo di un videogioco, ed avere l carte in tavola per essere un ‘buono’ a tutti gli effetti. Per riuscire a conquistare una medaglia come Felix, Ralph comincia a saltare da un videogioco all’altro, rischiando quello che gli altri cattivi avevano detto, mettendolo in guardia di non fare la fine di Turbo, protagonista di un gioco di corse che aveva finito con l’essere scollegato per cercare di muoversi liberamente e non ricoprire più i suoi compiti nel gioco. Durante il suo peregrinare tra i vari giochi Ralph conosce Vanellope von Schweetz, che cerca una medaglia nel gioco ‘Sugar Rush’ e ruba a Ralph quella che aveva ottenuto nel gioco ‘Hero’s Duty’. Dopo uno scontro iniziale, Ralph e Vanellope si alleano per risolvere i loro problemi, ma nel mezzo delle loro avventure si inserisce Felix, che rischia di vedere il suo gioco scollegato per sempre se Ralph non farà ritorno per espletare i suoi compiti da cattivo.

