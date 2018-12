RICCARDO FOGLI E ROBY FACCHINETTI/ Dal Festival di Sanremo all’Isola dei Famosi? (Capodanno in musica)

Ci saranno anche Riccardo Fogli e Roby Facchinetti tra i tanti artisti che oggi, 31 dicembre 2018, saluteranno l’arrivo del 2019 dal palco allestito in Piazza Prefettura a Bari. Ma per apprezzare la sintonia affinata in tantissimi anni di onorata carriera non bisognerà andare per forza in Puglia, basterà infatti sintonizzare il proprio televisore su Canale 5, la rete che trasmetterà lo show “Capodanno in musica”, presentato da Federica Panicucci, per dire addio all’anno vecchio e dare il benvenuto a quello nuovo. Inutile dire che basta nominare Riccardo Fogli e Roby Facchinetti perché il pensiero corra immediatamente ai Pooh, la band italiana probabilmente più amata di tutti i tempi. Seppure con forme diverse rispetto all’originale, la tradizione musicale degli “orsi” continua: del resto Riccardo Fogli e Roby Facchinetti non perdono occasione per dimostrare quanto ancora hanno da dare al mondo della musica.

RICCARDO FOGLI E ROBY FACCHINETTI: HANNO SCOPERTO IL SEGRETO DEL TEMPO

La reunion tra due dei Pooh più amati in assoluto, Riccardo Fogli e Roby Facchinetti, è diventata “ufficiale” allo scorso Festival di Sanremo, quando i due sono tornati sul palco dell’Ariston cantando “Il segreto del tempo”. I due sembrano averlo veramente scoperto se è vero che ogni loro concerto fa registrare un altissimo numero di presenze. Dopo l’appuntamento di Bari con “Capodanno in musica”, i due hanno già fissato quattro date per il loro “Insieme in tour” a gennaio: il 6 ad Alessandria, il 9 a Marsala, il 12 a Cerea e il 15 a gennaio. I loro impegni potrebbero però dover conoscere una pausa forzata per un’esperienza televisiva di uno dei due componenti della band. Rumours ben accreditati danno infatti come ormai certa la presenza di Riccardo Fogli nel cast della prossima Isola dei Famosi 2019, il reality show di Canale 5 che scatterà proprio nel mese di gennaio. Roby Facchinetti a quanto pare non lo seguirà: del resto in famiglia hanno già dato in passato con Francesco Facchinetti…

