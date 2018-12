Simona Ventura torna in Rai?/ 2018 “stellare” dopo l’aggressione a Niccolò: Capodanno social ma in famiglia…

Vogliamo usare una parola molto cara ad una delle sue migliori amiche, Valeria Marini, per mettere insieme il 2018 di Simona Ventura. La conduttrice ha ritrovato la forza di rialzarsi e mettere insieme un anno pazzesco ripartendo proprio dalle “ceneri” e dal grande dolore provato dopo l’aggressione al figlio Niccolò. Quegli attimi intensi e di terrore hanno cambiato la sua vita per sempre non solo per il ritorno in armonia con il suo ex, Stefano Bettarini, tanto da passare questo Capodanno in una località esotica e con la sua famiglia allargata, ma anche a chiudere il suo rapporto con l’amato Gerò. In mezzo c’è un mondo quello della televisione tanto caro a Simona Ventura che è tornata in prima serata con successo con il sostegno di Maria De Filippi che l’ha voluta prima a Selfie e poi a Temptation Island Vip. Il successo è tornato a sorriderle e adesso per lei si è arrivata la possibilità di tornare in Rai alla conduzione di un altro reality, cosa deciderà di fare? Il tempo per decidere c’è perché in questi giorni Simona Ventura non farà altro che godersi la sua famiglia insieme ai suoi figli, al suo ex e alla sua compagna. La famiglia prima di tutto, questo è sicuramente il motto con cui Simona Ventura ha affrontato un 2018 di grande successo. (Hedda Hopper)

SIMONA VENTURA TORNA IN RAI?

Dopo una fase di stallo nella sua carriera professionale, Simona Ventura sta attraversando un nuovo periodo d’oro con la proposta di conduzione di diversi programmi televisivi. Già sappiamo che il suo ruolo alla guida di Temptation Island Vip lo scorso settembre è stato molto gradito dagli italiani che la rivorrebbero al timone del docu-reality di Canale 5. Ma proprio questo suo compito potrebbe risultare compromesso nel caso in cui Super Simo accetti la proposta di condurre The Voice of Italy 2019. Da tempo, infatti, si vocifera che la Ventura sia la principale opzione della Rai per il talent show del secondo canale, che avrebbe bisogno di una nuova spinta per entrare una volta per tutte nel cuore degli italiani. Ma se dovesse accettare tale proposta, Simona finirebbe per rifiutare l’offerta di Mediaset che la vorrebbe guidare in grande stile il ritorno de “La pupa e il secchione”, in programma in primavera nello stesso periodo di The Voice of Italy.

TEMPTATION ISLAND A RISCHIO?

Intervistato in merito alla scelta di Simona Ventura sui due programmi primaverili, il blogger Davide Maggio sul suo profilo Instagram si è detto certo che alla fine la scelta ricadrà su The Voice of Italy. Da sempre vicina ai talent show canori, Simona sarebbe la prima conduttrice donna del storico programma di Rai2 e potrebbe finalmente dare sfogo anche alla sua passione per la musica. Tale decisione la porterebbe irrimediabilmente a rifiutare “La pupa e il secchione” e non renderebbe affatto felice Mediaset. La conseguenza? Secondo Davide Maggio, la collaborazione con la Rai finirebbe con il compromettere seriamente la conduzione di Temptation Island Vip che è stato riconfermato per fine estate con ben otto episodi dedicati alle coppie famose. E la perdita di Super Simo, che lo scorso anno è risultata una perfetta padrona di casa dando diversi consigli ai fidanzati in crisi, sarebbe davvero un brutto colpo…



