STEFANO SALA E BENEDETTA MAZZA / Dopo il Grande Fratello Vip 2018, l’amicizia continua e in futuro…

Stefano Sala e Benedetta Mazza continuano a frequentarsi anche dopo la fine del Grande Fratello Vip 2018. A differenza di quanto molti fan avevano sperato fin dall’inizio, però, non si tratta di una storia d’amore ma di una bella amicizia, evidenziata anche durante le riprese del reality show. Stefano ha più volte sottolineato di non volere andare oltre con Benedetta e di voler recuperare il rapporto con la fidanzata Dasha Kina, che non sembra avere particolarmente gradito il comportamento del modello durante il programma. A quanto pare, in effetti, un avvicinamento con l’ucraina c’è stato e la coppia è stata vista insieme in un locale dove si stava baciando appassionatamente. Successive indiscrezioni, hanno però lasciato intendere che i rapporti tra loro risultino ancora abbastanza tesi e distanti, motivo per cui sarebbe ancora prematuro parlare di un vero ritorno di fiamma. Mentre con Benedetta…

UN NUOVO PROGETTO INSIEME?

Qualcosa bolle in pentola tra Stefano Sala e Benedetta Mazza, due dei concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Sebbene sia certo che tra loro non sia sbocciato l’amore (almeno per ora), è noto ai fan che la coppia faccia parte della stessa agenzia e che dunque abbia più di qualche motivo di incontro e di collaborazione professionale. Stando ad una recente Instagram Stories, tale affinità (clicca qui per saperne di più) potrebbe presto portare anche ad un progetto vero e proprio che attualmente risulta top secret e ha scatenato la curiosità di molti italiani. Di recente, Stefano ha scritto il seguente messaggio: “Questo ragazzo in 20 min con un microfono e un mixer ha saputo far un capolavoro con me e Benny”. Ma a cossalaa si riferisce con queste parole? L’ipotesi più plausibile è che Benedetta e Stefano siano alle prese con la registrazione di una canzone che potrebbe sorprendere presto tutti i loro sostenitori.

