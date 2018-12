Tiberio Timperi e la gaffe su Amadeus/ “Capodanno? Mi abbiocco che è una bellezza…”, gli altri scivoloni

Evidentemente Tiberio Timperi ha lavorato troppo. Il risultato di tale stanchezza è stata una gaffe dietro l’altro durante l’ultima puntata dell’anno de La Vita in Diretta, in onda su Rai1 con Francesca Fialdini. Tra gli “scivoloni”, anche uno – si spera involontario – nei confronti del collega Amadeus. Ed infatti, proprio quando il conduttore ha voluto segnalare l’appuntamento in questa sera con L’anno che verrà trasmesso su Rai 1 stasera, ha affermato: “Vi ricordo Capodanno con Amadeus, io lo metto in sottofondo e mi addormento, mi abbiocco che è una bellezza”. Dopo essersi reso conto della figuraccia, ha cercato di fare un dietrofront, facendo notare il comportamento bizzarro. Ed infatti, Guillermo Mariotto e Enrica Bonaccorti presenti in studio, si sono subito dello scivolone e Timperi ha provato a sdrammatizzare: “Dici che ho fatto una gaffe?!”.

Tiberio Timperi, l’ultima puntata de La Vita in Diretta: una gaffe dietro l’altra

Il particolare atteggiamento di Tiberio Timperi, è stato notato anche dai telespettatori pure perché, tra le altre cose, ha inevitabilmente coinvolto anche la collega che lo affianca ogni giorno, dal lunedì al venerdì nella diretta in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai. Il conduttore infatti, durante l’ultima puntata dell’anno de La Vita in Diretta, si è reso protagonista assoluto di una gaffe dietro l’altra coinvolgendo anche Francesca Fialdini. Ed infatti la giornalista, nel corso dei saluti conclusivi con autori ed i lavoratori in studio, ha voluto omaggiare il collega con un “Grazie Tiberio per questa prima parte di stagione…” ma lui non ha ricambiato la gentilezza rimanendo in rigoroso silenzio. Al termine i due non si sono neppure scambiati un vero saluto visto che lui ha portato i bicchieri di spumante all’orchestra e lei si è recata verso una autrice dello studio. Il presentatore dagli occhi di ghiaccio ha fatto degli errori anche durante l’intervista con Christian De Sica, al cinema con la pellicola “Amici come prima”. “Tu che hai fatto collezione di Nastri d’argento…”, ha dichiarato. Peccato che l’attore ne abbia vinto solo uno!

© RIPRODUZIONE RISERVATA