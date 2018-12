TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE/ Su Canale Nove il film con Julie Andrews oggi, 31 dicembre 2018

NEL CAST JULIE ANDREWS

Tutti insieme appassionatamente‘ è un grande classico del musical, prodotto in America nel 1965 con regia la di Robert Wise e un cast che vede impegnata in una delle sue migliori interpretazioni di sempre Julie Andrews, nella parte della protagonista Maria. Completano il cast Christopher Plummer nella parte di Georg von Trapp, Peggy Wood nel ruolo della Madre superiora, Anna Lee nella parte di Suor Margherita, mentre Angela Cartwright è Brigitta von Trapp. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE, LA TRAMA DEL FILM ROMANTICO

‘Tutti insieme appassionatamente’ racconta la storia di Maria, un’orfana entrata in un convento come novizia nella Salisburgo di fine anni Trenta. Nonostante la vocazione, Maria ama molto le arti e soprattutto il ballo e il canto, passioni che alimentano però nella madre superiora dei dubbi sulle sue reali capacità da suora. Tanto che viene mandata, per essere messa alla prova e per capire se potrà davvero sostenere la vita in convento, a svolgere un impegnativo lavoro da governante dalla famiglia Von Trapp, col padre di famiglia, Georg, che è il Comandante della Marina Imperiale austriaca.

Maria si trova alle prese con i sette figli dei Von Trapp, ovvero Liesl, Friedrich, Louisa, Kurt, Brigitta, Marta e Gretl. Inizialmente ostili, i bambini si affidano molto presto alla dolcezze e alla fantasia di Maria, che riesce a conquistarli e spesso a rincuorarli proprio grazie alle sue canzoni e alla sua abilità per il ballo. Dopo aver vissuto una grande quantità di avventure ed aver imparato molto della vita e soprattutto del passato gli uni dell’altra, con Maria che conoscerà la storia della famiglia Von Trapp e i bambini quella della governante. Alla fine Maria riuscirà a conquistare anche il cuore del Comandante, inizialmente preoccupato dei metodi poco ortodossi intrattenuti con i suoi bimbi, anche se a causa dell’invasione nazista i Von Trapp dovranno scappare dall’Austria alla Svizzera, e ci riusciranno proprio grazie a una gara di canto vinta per quanto insegnato da Maria a tutta la famiglia.



