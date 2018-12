Uomini e donne/ Gemma Galgani festeggia un anno di torte in faccia! Lo scontro con Tina… (Trono Over)

Questo è l’anno della torta in faccia e non solo per tutti coloro che hanno seguito il trono over di Uomini e donne ma sicuramente per Gemma Galgani. La dama torinese ha passato un 2018 un po’ tribolato visto che si è ritrovata a fare i conti con un altro no da parte di Giorgio Manetti. Gemma ha cercato in tutti i modi di avvicinarsi a lui e provare a riconquistarlo ma senza riuscirci, non solo ha ricevuto un no come risposta ma il gabbiano ha poi spiccato il volo stanco di accuse e polemiche. Adesso lui vive felice il suo nuovo amore lontano dalle telecamere mentre lei combatte ancora in studio con chi le urla contro, con chi la prende in giro e la usa per apparire in trasmissione e anche con chi dice di amarla con Rocco. I due adesso sembrano felici e non solo sono stati avvistati insieme a Natale ma sembra che faranno lo stesso anche a Capodanno.

IL RAPPORTO CON TINA CIPOLLARI

Sullo sfondo di Uomini e donne e del trono over rimane il suo rapporto con Tina Cipollari, l’opinionista continua a prenderla di mira e non la lascia in pace e mai come in questo 2018 il loro scontro è diventato fisico. Schiaffi, tirate di capelli, scontri verbali e, addirittura, una torta in faccia. Proprio quest’ultima è quella che Gemma ricorda meglio e proprio poco fa, su Facebook, ha pensato bene di parlarne ai fan scrivendo: “Il 2018 termine con la torta in faccia! Il muovo Anno von la torta del mio “compleanno ” ma da condividere con voi!” (clicca qui il video postato dalla dama). Come sarà il suo 2019? Forse sarà più tranquillo per via della sua relazione con Rocco o anche con lui le cose cambieranno nei prossimi mesi?

© RIPRODUZIONE RISERVATA