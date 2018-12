Uomini e donne/ Un anno speciale per Giordano e Nilufar e lei sui social scrive… (Trono Classico)

Uomini e donne e il trono classico non raccolgono più gli ascolti di un tempo con i giovani tronisti ma sicuramente il pubblico continua a seguire i personaggi prima e dopo la loro uscita dal programma. Due dei più discussi protagonisti del 2018 sono sicuramente Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, i due stanno insieme ormai da quasi un anno e proprio guardando indietro, la bella tronista, ha pensato bene di condividere con i fan un momento importante del loro percorso, uno dei primi che l’hanno spinta a guardare oltre e lasciarsi alle spalle anche l’accordo con Stefano, un altro dei suoi corteggiatori. Al grido di “Un anno fa, più o meno… e questa forse è la pallina più importante!! Se vuoi portarti appenderla al tuo albero… rappresenta un po’ me e il mio mondo e magari chi lo sa…un giorno ne potrai evitare a far parte anche tu…”. Adesso i due stanno insieme e il loro albero di Natale lo hanno fatto con le loro famiglie dividendosi tra eventi e grandi cene.

UN ANNO D’AMORE PER NILUFAR E GIORDANO

I due si preparano a festeggiare il loro primo anno d’amore e lo faranno insieme visto che non si parla più della partenza di Giordano Mazzocchi per l’Isola dei Famosi 2019. Lo stesso Gabriele Parpiglia ha smentito ufficialmente la partecipazione del corteggiatore e adesso i fan aspettano che i due possano tornare in tv magari per la prossima edizione di un altro reality, fino ad allora dovremo accontentarci di seguirli sui social dove, tra qualche ora, passeranno insieme la loro prima mezzanotte per dare il benvenuto al nuovo anno ma senza dimenticare il 2018 che ha regalato loro qualcosa di molto importante, il loro amore. Come e dove festeggeranno il Capodanno? Arriveranno sui social video e foto della loro ultima notte dell’anno insieme a parenti e amici? Clicca qui per vedere la foto postata da Nilufar su Instagram.

