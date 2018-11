Vieste, località del promontorio del Gargano/ Lo scoglio di Pizzomunno v’incanterà! (Sereno Variabile)

Alle 13.45, arriva su Rai2 la nuova puntata estiva di “Sereno Variabile”. La nuova tappa sarà in Puglia e più precisamente a Vieste, celebre località turistica del promontorio del Gargano in provincia di Foggia. Ancora una volta Osvaldo Bevilacqua porterà il telespettatore sulla spiaggia del Castello, dove si erge lo scenografico scoglio di Pizzomunno, oggi reso famoso dalla canzone di Max Gazzè che ha cantato durante l’ultimo Festival di Sanremo e si ispira alla sua leggenda. Da questo punto è anche possibile fare escursioni in barca lungo la costa guardando grotte marine, baie incantevoli e calette nascoste. Successivamente, il programma andrà anche alla scoperta dei piatti tipici, tra prodotti e sapori della zona. Un occhio di riguardo anche alle golose specialità della pasticceria del suo centro storico. Una capatina ai vini biologici ed i prodotti delle aziende locali, faranno da cornice all’interno appuntamento. Tra i monumenti della cittadina balneare da visitare, l’imponente Cattedrale dedicata all’Assunta, un notevole sito archeologico che contiene un’antica necropoli e il Castello Svevo.

Vieste, cosa visitare

Ma cosa si deve visitare obbligatoriamente se state per andare in vacanza a Vieste? Grazie alle sue spiagge dorate, rappresenta una ottima meta di relax per godersi queste ultime giornate di vacanza tra sole e mare. Quasi tutte le spiagge non sono affollate ed a piedi è facile raggiungere la spiaggia di San Lorenzo (sul versante Nord in direzione Peschici) e la Scialara, anche detta “del castello” o “del pizzomunno” (sul versante sud in direzione Mattinata). La rigogliosa costa del Gargano, regala archi naturali, come quello di San Felice, e splendenti cattedrali naturali, le grotte marine. La costa inoltre, viene separata da scenari di rara bellezza, tra Trabucchi e le Torri Costiere. I primi sono strumenti in legno molto diffusi tra Vieste fino a Peschici mentre le seconde sono delle torri di avvistamento che venivano utilizzate per difendersi dagli attacchi dei pirati saraceni.

Dai paesaggi naturali al centro storico e il Pizzomunno

Tutti coloro che amano la natura, facendo una vacanza a Vieste, avranno modo di godersi appieno anche lo splendido paesaggio rurale, fatto di olivi secolari e macchia mediterranea. Irrinunciabile anche l’escursione nella foresta umbra, 10.000 ettari di flora e fauna incontaminata dove poter fare del sano e rilassante trekking oppure un giro in mountain bike. Oltre alle bellezze naturali, da non dimenticare anche il centro storico, pieno di cultura e storia. Tra le stradine troviamo anche la bellissima cattedrale con il suo particolare campanile che si innalza a guardia della città. Vicino al monumento è possibile visitare anche il castello federiciano, da cui si può guardare dall’alto il Pizzomunno, monolito calcareo, simbolo della città. Nei dintorni, per chi volesse visionare anche gli altri borghi del Gargano, consigliamo: Peschici (a soli 20 km), Rodi Garganico, Vico del Gargano, ma anche Monte Sant’Angelo e San Giovanni Rotondo.