CAPODANNO A NEW YORK, CANALE 5/ Streaming video del film con Halle Berry (oggi, 1 gennaio 2019)

In merito a Capodanno a New York, in onda stasera su Canale 5, Marzia Gandolfi parla di una “romantic comedy glassata che abusa di fondotinta, retorica e buonissimi sentimenti”. Il voto è però impietoso con appena una stella sulle cinque a disposizione. Paola Casella su Europa sottolinea: “Su queste pagine abbiamo spesso criticato le commedie italiane da telefoni bianchi, stracariche di product placement e luoghi comuni. Per questo non possiamo esimerci da fare altrettanto per questa commedia yankee con un cast stellare, ma una povertà di idea e sovrabbondanza di sponsor”. Il film risulta godibile anche se i punti deboli della pellicola sono evidenti e possono diventare alla fine anche un po’ difficili da non notare. Capodanno a New York va in onda alle 23.40 su Canale 5, andiamo a vedere da vicino il trailer clicca qui per il video. Il film si potrà seguire anche in diretta streaming, grazie al portale di Mediaset, cliccando qui. (agg. di Matteo Fantozzi)

CURIOSITÀ SUL FILM

Una commedia sentimentale è la proposta fatta da Canale 5 per la messa in onda della seconda serata del giorno di Capodanno della con il titolo appunto a tema Capodanno a New York, prodotta nel 2011 negli Stati Uniti d’America con la durata di quasi due ore e diretta da Garry Marshall. Le case di produzione che hanno collaborato per finanziare il film sono state New Line Cinema e New York Streets Film projects, la distribuzione è stata invece eseguita dalla Warner Bros per quanto riguarda l’Italia. Il montaggio è stato realizzato da Michael Tronick con gli effetti speciali di Fred Buchholz e le musiche di John Debney, la scenografia infine, è stata ideata da Leslie E. Rollins. Pellicola che nonostante il buon approccio al botteghino fu osteggiato in maniera abbastanza forte dalla critica. Il film fu uno dei più vincenti nel Razzle Awards (il premio contrario all’Oscar) non solo del 2011 ma di tutte le edizioni del premio, le “vincite” riguardarono la categoria Peggior film, Peggior attrice protagonista, Peggior cast d’insieme, Peggior regista e infine Peggior sceneggiatura, difficile nella storia ritrovare una pellicola con tanti Razzle Awards. La pellicola fu girata integralmente in America, veritiere le scene che vedono come location sia Times Square che la grandiosa Statua della Libertà.

NEL CAST JESSICA BIEL

Una pellicola di produzione americana Capodanno a New York, uscita nelle sale cinematografiche nel lontano 2011. Il film che è ascrivibile alle commedie a sfondo sentimentale è stato diretto da Garry Marshall, il regista si è basato su un soggetto scritto da Katherine Fugate. Il film è stato prodotto da un buon numero di case di produzione (New Line Cinema, New York Streets, Film Projects) esso è stato già visionato sui canali in chiaro della televisione italiana e andrà nuovamente in onda il 1 gennaio alle 23.55 su Canale 5. Il regista per il film, di concerto con le case di produzione ha individuato come attori principali i bravi Halle Berry e Jessica Biel, le due rispettivamente interpretano i ruoli di Aimee e Tess Byrne. Ma ecco a voi nel dettaglio la trama del film.

CAPODANNO A NEW YORK, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Il film prende in considerazione diverse situazioni che avvengono a New York nel giorno della vigilia di Capodanno. Vi è Aimee un infermiera che cerca di collegarsi con il fidanzato, un militare USA in missione, il collegamento va a buon fine ma il giovane deve presto lasciare la donna visto che viene richiamato dai superiori per un urgenza. Aimee è l’infermiera di Stan, un vecchio signore che attende la figlia impegnata nell’organizzazione dei festeggiamenti a Times Square. Sempre in ospedale vi sono Tess e il marito Griffin, Tess è in avanzato stato di gravidanza e ha una scommessa con un’altra donna incinta su chi partorirà per prima, nonostante Tess vinca la scommessa mentirà per far felice il primogenito dell’altra coppia. Poi vi è una star del cinema che cerca, riuscendoci, di riconquistare la sua vecchia fiamma, c’è anche Ingrid che lascia il lavoro per iniziare un rapporto amoroso con Paul, un giovane molto più giovane di lei. Infine vi sono Randy che trova il suo amore in un ascensore bloccato e Kim che ritrova un play boy a cui aveva dato appuntamento nel capodanno precedente. Insomma tante storie tutte variegate che sottolineano come, a volte, l’inizio del nuovo anno porti con se una nuova vita per tutti coloro che realmente la ricercano.

IL TRAILER DEL FILM





© RIPRODUZIONE RISERVATA