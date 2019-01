COME D’INCANTO, RAI 2/ Streaming video del film con Amy Adams e Patrick Dempsey (oggi, 1 gennaio 2019)

Francesco Alò su Il Messaggero parla di “Come d’incanto” come una “commedia cartoon e favola incantata”. Interessante è anche il punto di vista espresso da Roberto Nepoti che su La Repubblica da un bel taglio della pellicola: “Qui si usa la tradizione delle fiabe, ma con un pizzico d’ironia. Fa convivere le immagini d’attori reali con quelle virtuali del cartoon. Gioca un po’ su tutti i tavoli in altre parole, incluso quello del gemellaggio tra divi emergenti con star della generazione precedente. La morale della fiaba è tradizionale e cioè non occorre rifugiarsi nel mondo delle fiabe, anche nella vita della più caotica metropoli c’è la magia”. Positiva è anche la recensione di Alessandra Levantesi che a La Stampa sottolinea come il film sia un originale cartoon e non solo una bolla di sapone. Come d’incanto va in onda su Rai 2 a partire dalle ore 21.05 e potremo seguirlo anche in diretta streaming grazie al portale Rai Play cliccando qui. Il trailer ci può fornire ulteriori informazioni, clicca qui per il video. (agg. di Matteo Fantozzi)

CURIOSITÀ SUL FILM

Come d’incanto è il titolo del film trasmesso questa sera da Rai 2 a partire dalle ore 21,05. La regia della pellicola è stata affidata a Kevin Lima mentre la sceneggiatura è stata estesa da Bill Kelly. La produzione è stata curata da Barry Sonnenfeld , la casa cinematografica che ha finanziato il progetto è la Walt Disney Pictures che ha gestito anche la distribuzione nel nostro Paese. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Alan Menken e da Stephen Schwartz. Di seguito vi segnaliamo alcune curiosità riguardanti il film: Quando Edward salta su un bus turistico a due piani le persone che compaiono al suo fianco non sono comparse, ma veri turisti che sono stati coinvolti nelle riprese del film. Lo studio di avvocati in cui lavora Robert si chiama Churchill, Harline e Smith. Questi sono i cognomi degli autori di Biancaneve e i sette nani. L’abito da sposa che Giselle indossa all’inizio del film pesa ben 20 chili. Uno stuntman dovette insegnare all’attrice Amy Adams come muoversi indossandolo. Lei raccontò che il peso lo aveva tutto sulle spalle e sembrava che volesse tirarla a terra. Nel film fanno brevi apparizioni le attrici che hanno dato la voce ad altre principesse Disney. Compaiono Jodi Benso, che era Ariel ne La Sirenetta (1989), Paige O’Hara, che era Belle ne La bella e la bestia (1991) e Judy Kuhn che ha interpretato le canzoni di Pocahontas (1995). Inoltre, ovviamente nella versione originale del film, la voce narrante è quella di Julie Andrews, l’indimenticabile Mary Poppins. All’inizio il personaggio di Giselle doveva avere i capelli biondi, ma alla fine si optò per i capelli rossi. La scena che fu più complicato girare fu quella a Central Park, che richiese ben 17 giorni di lavorazione. Questo per via dei continui cambiamenti climatici e delle fan di Patrick Dempsey che continuavano ad assaltare il set. Questo è il primo film ibrido girato con attori in carne ed ossa e cartoni animati dopo chi ha incastrato Roger Rabbit? (Who framed Roger Rabbit?) che risale al 1988. Errori presenti nel film: La versione animata di Giselle in abito da sposa non indossa orecchini. Viceversa, nel mondo reale ne ha un paio molto vistoso.

NEL CAST AMY ADAMS

Come d’incanto, il film in onda su Rai 2 oggi, martedì 1 gennaio 2019 alle ore 21,05. Una pellicola fantastica di produzione Disney Come d’incanto. Il titolo originale della pellicola è Enchanted ed è stata girata nel 2007 dal regista Kevin Lima. Il cast è formato da Amy Adams, che interpreta Giselle, e Patrick Dempsey che invece veste i panni di Robert Philip. Tra gli altri protagonisti principali ricordiamo James Marsden (il principe Edward), Timothy Spall (Nathaniel), Rachel Covey (Morgan, la figlia di Robert) e Susan Sarandon (la regina Narissa). Il film è girato principalmente in live action, con attori veri, ma ci sono anche scene girate con la tecnica dei cartoni animati e scene in cui attori reali e disegnati interagiscono. Come d’incanto ebbe tre nomination ai premi Oscar e due ai Golden Globe. Ma ecco adesso la trama del film nel dettaglio.

COME D’INCANTO, LA TRAMA DEL FILM FANTASTICO

L’esordio del film è a cartoni animati ed è ambientato nell’immaginario regno di Andalasia, dove Giselle, una fanciulla che canta e balla con gli animaletti della foresta, incontra il principe Edward di cui si innamora all’istante. I due decidono di sposarsi, ma questo non è un piano che vada incontro ai favori della regina Narissa, la quale teme di perdere il trono con il matrimonio di Edward. La regina, che è anche una potente maga, decide allora di mandare Giselle in un’altra realtà, una in cui nessuno vive felice e contento. La ragazza si ritrova di punto in bianco a New York, trasformata in un essere umano. Qui Giselle incontra Robert, un uomo che ha una figlia piccola, è divorziato e non crede più nelle favole, nei sogni e nell’amore. Suo malgrado l’uomo dovrà ospitare Giselle a casa sua e piano piano, dopo un iniziale diffidenza, comincerà a farsi conquistare dal suo modo di fare. Intanto Edward è arrivato a sua volta a New York, alla ricerca della sua amata, e sulle sue tracce c’è Nathaniel, il servitore di Narissa, che ha il compito di uccidere Giselle con delle mele avvelenate.

IL TRAILER DEL FILM





© RIPRODUZIONE RISERVATA