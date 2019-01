CONCERTO CAPODANNO 2019 A VENEZIA/ Diretta streaming video: show di Chung al Teatro La Fenice (oggi 1 gennaio)

In diretta dal Teatro La Fenice di Venezia, come ogni 1 gennaio che si rispetti, andrà in onda il Concerto di Capodanno, la risposta tutta italiana all’altro grande concerto tradizionale europeo in diretta da Vienna: come sempre, grande attenzione mediatica internazionale e nazionale per il super Concerto alla Fenice, con in particolare la seconda parte dello spettacolo che sarà trasmesso in diretta dalle 12.20 su Rai1. Sarà Myung-Whun Chung a dirigere la sedicesima edizione del Concerto di Capodanno, assieme ad un parterre de roi di ben 4 solisti d’eccezione: i soprani Nadine Sierra e Serena Gamberoni, i tenori Francesco Meli e Matteo Lippi, tutti insieme a cantare con l’Orchestra e il Coro del Teatro La Fenice di Venezia per questo primo giorno del 2019 come da tradizione. Il programma musicale si comporrà di due parti: nella prima, esclusivamente orchestrale, verrà eseguita la Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92 di Ludwig van Beethoven; nella seconda invece la scena si ravviva con un melodramma ricco di duetti e passi corali dal repertorio operistico più amato della scena italiana e internazionale.

LO SHOW DI MYUNG-WHUN CHUNG

Dal «Va’ pensiero sull’ali dorate» del Nabucco di Verdi fino al «Libiam ne’ lieti calici» dalla Traviata, ma tanto altro ancora nella tradizionale rappresentazione canora e orchestrale del Concerto di Capodanno da Venezia: a dirigere il tutto il coreano ex bimbo prodigio Myung-Whun Chung. Ѐ attualmente ambasciatore onorario per la cultura della Corea del Sud, il primo nella storia del governo del suo Paese: negli anni passati numerose le iniziative in cui, tramite la musica, il direttore asiatico è riuscito nell’impresa di coniugare popoli e società diverse tramite iniziative di beneficienza come quando nel 2012 riunì per la prima volta in un concerto alla Salle Pleyel a Parigi, la Unhasu Orchestra della Corea del Nord e la Orchestre Philharmonique de Radio France. Nel Concertone di Capodanno previsto per questo primo pomeriggio, il direttore Chung farà suonare pezzi del calibro della “Carmen” di Georges Bizet, con la marcia «Les voici, voici la quadrille» e il Valzer brillante dalla colonna sonora del film Il gattopardo di Luchino Visconti. Tra i tanti momenti di alto valore musicale, i quattro solisti saranno impegnati poi nel brindisi pucciniano «Bevo al tuo fresco sorriso» dalla Rondine, cui farà seguito il preludio della Traviata di Giuseppe Verdi.

LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI 1 DAL TEATRO LA FENICE

L’evento a livello mediatico sarà molto seguito, come da tradizione, sui canali Rai impegnati il primo giorno dell’anno alla meravigliosa programmazione dedicata ai Concerti di Capodanno più famosi al mondo: dopo Vienna, è Venezia con il Teatro La Fenice a scaldare il pubblico di Rai 1 con la diretta – dalle 12.20 – della seconda parte del Concerto, ovvero l’area del melodramma con i brani più famosi delle opere liriche tradizionali. L’evento viene poi trasmesso in differita alle ore 18.30 su Rai5 mentre in versione integrale questa sera alle 20.30 su Rai Radio3 verrà riproposto a tutti gli utenti collegati in audivisione (con replica televisiva integrale giovedì 7 febbraio alle ore 21.15 su Rai5). Il tutto, come sempre, viene trasmesso sia sui canali Rai del digitale terreste che in diretta video streaming su tutte le piattaforme dove sia fruibile il servizio di RaiPlay.



