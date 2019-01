Concerto Capodanno 2019 Vienna/ Diretta streaming video: Christian Thielemann al debutto (oggi 1 gennaio)

Il consueto “Concerto di Capodanno” di Vienna sarà diretto quest’anno da Christian Thielemann, attuale direttore della Staatskapelle di Dresda e direttore musicale del Festival di Bayreuth. Si tratta di un debutto atteso nella Grosser Saal del Musikverein quello di Thielemann. Pur avendo diretto i Wiener Philharmoniker in altre occasioni, il direttore d’orchestra tedesco si cimenta per la prima volta nel Concerto di Capodanno, uno dei più famosi al mondo e che si tiene dal 1939 con una breve interruzione nel 1940. E come vuole la tradizione proporrà valzer, polche, mazurke di Ziehrer, Hellmesberger e ovviamente degli Strauss. Il programma musicale prevede infatti due atti nei quali vengono riprodotte le musiche di alcuni componenti della famiglia Strauss, mentre nella parte finale vengono aggiunte tre sinfonie che sono sempre le stesse. A chiudere il Concerto di Capodanno di Vienna una polka veloce, successivamente il brano “Sul bel Danubio blu” e per finire le note della Marcia di Radetzky.

CHRISTIAN THIELEMANN AL DEBUTTO

Il tradizionale appuntamento dal Musikverein di Vienna, il “Neujahrkonzert”, sarà trasmesso in Eurovisione in oltre 90 Paesi e seguito da 50 milioni di telespettatori in tutto il mondo. Il Concerto di Capodanno più famoso al mondo è caratterizzato dalla bravura dell’orchestra, la Wiener Philharmoniker, e del direttore, ogni anno diverso e ogni volta scelto tra l’élite dei migliori maestri al mondo. L’anno scorso, ad esempio, il Concerto è stato diretto dal “nostro” Riccardo Muti. Quello che viene eseguito la mattina del 1° gennaio è solo l’ultimo di una serie di tre, identici concerti. Il primo viene eseguito la mattina del 30 dicembre, ed è riservato alle forze armate austriache, il secondo viene eseguito nel tardo pomeriggio del 31 dicembre, e prende il nome di Silvesterkonzert, Concerto di San Silvestro. In tutti e tre i casi il programma è lo stesso ed è eseguito nello stesso luogo e con lo stesso direttore d’orchestra. Mancando nei primi due casi la diretta televisiva, questi concerti non sono accompagnati dai balletti, una differenza che però non viene avvertita dal pubblico in sala.

CONCERTO DI CAPODANNO VIENNA IN DIRETTA STREAMING VIDEO

La diretta del Concerto di Capodanno di Vienna verrà trasmessa in esclusiva da Rai Radio3. È l’unica rete in Italia a trasmetterla per intero. Radio3 proporrà infatti in diretta il celeberrimo evento dalle ore 11.15, all’interno della trasmissione “Il Concerto del mattino”. Alle 13.30 invece il Concerto di Capodanno di Vienna sarà in differita su Rai2, mentre alle 21.15 sarà trasmessa la replica su Rai5, e sarà quindi disponibile anche su RaiPlay. Dal 1959 al 2003 la Rai ha trasmesso in Italia in diretta da Vienna su Rai la seconda parte del concerto di Vienna. Dal 2004 la programmazione è stata spostata su Rai2, dove viene trasmesso integralmente e in differita dalle 13:30, mentre su Rai1 viene proposto il Concerto di Capodanno di Venezia. Dal 2013 il concerto viene trasmesso anche in replica in prima serata su Rai5, mentre dal 2015 quando è trasmesso su Rai2 viene trasmesso anche in HD su Rai HD. Dal 2016 comunque l’evento è a cura di Rai Cultura.



