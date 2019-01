FABIO DE LUIGI/ “Mi sento molto anziano dentro: casa e divano con moglie, figli e cane” (Danza con me)

Fabio De Luigi è uno degli ospiti del grande show “Danza con me 2019“, l’evento televisivo condotto da è uno degli ospiti del grande show ““, l’evento televisivo condotto da Roberto Bolle mercoledì 1 gennaio 2019 in prima serata su Raiuno. Al centro dello show torna protagonista la danza con l’etoile dei due mondi pronto a regalare una serata assolutamente unica ai telespettatori italiani. Uno show pazzesco che lo scorso anno ha trionfato vincendo il Rose D’Or come miglior programma di entertainment a livello europeo. Per l’edizione 2019 Bolle ha voluto grandi nomi e personaggi del mondo della danza e dello spettacolo italiano tra cui il simpaticissimo e bravissimo Fabio De Luigi. “Fabio De Luigi? Ha provato a fare quello che faccio io… Pensava di essere in grado, e invece… No, scherzo. Fabio è stato un grande” ha rivelato in conferenza stampa Roberto Bolle.

Fabio De Luigi: Vincitore del Premio Arcangelo d’Oro

Il 2018 si è concluso nel migliore dei modi per Fabio De Luigi premiato con l’Arcangelo d’Oro a Santarcangelo di Romagna, in provincia di Rimini. L’attore e comico italiano, infatti, ha ricevuto dal sindaco Alice Parma il prestigioso Arcangelo d’Oro considerata la massima onorificenza cittadina. “Attore che tutti conosciamo e seguiamo fin dall’esordio come comico, poi sceneggiatore e regista: Fabio De Luigi non ha certo bisogno di presentazioni” con queste parole il sindaco e assessore alla Cultura, Alice Parma presenta il vincitore, sottolineando anche “nonostante i continui impegni lavorativi ha continuato a vivere a Santarcangelo, e non è raro incontrarlo per le vie della città. È questa doppia motivazione che ci ha indotti a scegliere Fabio per l’Arcangelo d’Oro 2018”. Non solo il premio è stato consegnato per “i traguardi professionali raggiunti in una carriera ad alti livelli nel mondo del cinema e il legame comunque vivo con la comunità locale, che ha portato negli anni il pubblico italiano a identificare Fabio con la Romagna, e con Santarcangelo”.

“Gli eventi non fanno per me”

Fabio De Luigi è uno degli attori di maggior successo del cinema italiano. Eclettico e divertente, in realtà Fabio quando è lontano dal set cinematografico preferisce trascorrere le serate a casa in compagnia della moglie e dei figli. “Gli eventi non fanno per me” – ha dichiarato durante un’intervista ad Elle l’attore romagnolo – “mi sento molto “anziano dentro”: casa, divano, con moglie, due figli e il cane a guardare cartoni. Ogni tanto un buon ristorante con gli amici o il cinema”. Non solo De Luigi ha rivelato di essere l’antitesi della mondanità: “io e la mondanità ci guardiamo con rispettoso distacco”. L’attore che fino ad oggi ha lavorato con grandi attori e registi del cinema italiano vorrebbe in futuro lavorare ancora con Genovesi, anche se il suo sogno è quello di lavorare con Paolo Virzì. Sul suo passato da giocatore di baseball ha raccontato a Rolling Stones: “non ero un campione, ero un bravo giocatore. La differenza è che il campione fa la cosa giusta al momento giusto. Non ero Totti, ero più il mediano della canzone di Ligabue: facevo il mio”.

