Gordon Ramsay aspetta il quinto figlio/ Video, lo chef più “cattivo” del mondo pronto ad allargare la famiglia

Gordon Ramsay aspetta il quinto figlio. Lo chef più “cattivo” della televisione e sua moglie Tana presto avranno un bambino. Se in tv a Hell’s Kitchen abbiamo imparato a vederlo urlare e lanciare piatti, nella vita lo chef è un papà sereno e con una splendida famiglia. Sono già quattro i suoi figli dalla più grande Megan di 20 anni, fino ai gemelli Holly e Jack di 19 alla più piccina Matilda di 17. Gordon è sposato con la sua Tana da ben 22 anni e insieme hanno affrontato bellissimi momenti e anche altri più difficili. Ora però è il momento di tornare a sorridere e lo chef l’ha voluto fare con tutto il suo pubblico, andando a condividere sul web un video dal titolo “Notizie interessanti! Buon anno da tutti i Ramsay“, clicca qui per guardarlo. Una notizia che ovviamente ha scatenato i tanti fan del cuoco che sul web si sono dilungati in messaggi di congratulazione e auguri per il nuovo anno che va ad iniziare proprio oggi.

Gordon Ramsay aspetta il quinto figlio: un 2016 devastante

Se la vita dei vip può sembrare tutta rosa e fiori la realtà è ben altro. Proprio per questo la nascita del quinto figlio per Gordon Ramsay e sua moglie Tana è un motivo di grande felicità. Il noto chef di Hell’s Kitchen ha raccontato come i due abbiano passato un momento devastante nel 2016 quando la moglie subì un aborto spontaneo al quinto mese di gravidanza. All’epoca aveva 41 anni e non si sarebbe mai aspettata di provare nuovamente la gioia della maternità dopo quattro figli e quell’avvenimento da dimenticare. Nonostante abbia ora 43 anni la donna è rimasta incinta e sta per mettere alla luce il quinto figlio di una splendida famiglia che il web, grazie alla voglia dello chef di condividere immagini, ha imparato prima a conoscere e poi ad amare. Al momento non ci sono indiscrezioni su quello che potrebbe essere il nome del futuro nascituro che probabilmente dovrebbe essere un maschio.

