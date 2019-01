IL SEGRETO, PUNTATA SERALE/ Anticipazioni 1° gennaio: Julieta contro Prudencio, Fernando provoca

Il Segreto, dopo la puntata speciale di Natale, non si ferma neanche oggi, martedì 1° gennaio. Con i festeggiamenti per l’arrivo del 2019 ormai alle porte, in prima serata su Rete 4, va in onda una nuova puntata serale della soap opera spagnola che, ogni settimana, oltre al quotidiano appuntamento pomeridiano su canale 5, fa compagnia agli italiani anche di sera. Al centro della puntata di Capodanno, dopo quella speciale dedicata a Tristan e Pepa, ci sarà la violenta discussione tra Julieta e Prudencio. La donna, tornata a vivere alla villa per vendicare la morte di Saul, si scaglierà contro il marito dichiarando che, tra loro, non potrà esserci nulla. Ad aggravare la situazione sarà Fernando Mesìa che non farà che provocare entrambi consigliando a Prudencio di sottomettere la moglie.

JULIETA CONTRO PRUDENCIO

Julieta e Prudencio sempre più protagonisti de Il Segreto. Dopo aver sperato di poter vivere il suo amore con Saul, l’improvvisa scomparsa di quest’ultimo, ha cambiato tutto. Per poter vendicare l’uomo che ha sempre amato, Julieta ha deciso di tornare alla villa, convinta che il responsabile della scomparsa di Saul sia Fernando. Quest’ultimo, nella puntata odierna, continuerà a provocare i due portandoli allo scontro. Julieta, infatti, si scaglierà contro Prudencio dicendogli che tra loro non accadrà mai nulla. Fernando, così, consiglierà a Prudencio di sottomettere la moglie mentre, quando resterà solo con Julieta, consiglierà a quest’ultima di confidarsi con lui e di raccontargli i suoi turbamenti. Cosa accadrà, dunque, alla villa? Julieta, da parte sua, non si fiderà di nessuno e potrà contare su Raimundo, deciso a vendicarsi di Fernando per tutto quello che, in passato, ha fatto alla nipote Maria.

L’ERRORE DI ANTOLINA

Dopo le nozze di Severo e Irene che sono finalmente liberi di vivere il loro amore, Carmelo decide di partire per un piccolo viaggio con Adela. Tuttavia, le rivolte che stanno mettendo in ginocchio Madrid, fanno saltare tutto. Nel frattempo, Marcela dona qualcosa ad Antolina che commette il piccolo errore di parlare di Elsa. La cosa insospettisce la moglie di Matias che comincia a guardarla con sospetto. Antolina e Isaac, inoltre, discutono animatamente. La donna è convinta che la Laguna non sia affatto una persona buona e gentile con lei, ma Isaac è convinto del contrario. Dopo la discussione, Antolina passa la notte fuori facendo preoccupare il ragazzo. Nel momento in cui Isaac è pronto a denunciare la scomparsa, Antolina rientra. Cosa accadrà, dunque, tra i due?



