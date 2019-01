La vera storia di Jack lo squartatore, Rai 4/ Curiosità sul film con Johnny Depp (oggi, 1 gennaio 2019)

La vera storia di Jack lo squartatore, in onda stasera su Rai 4, ha il potere di riportare sul grande schermo una storia antica e molto amata dal pubblico dell’horror. Questo è stato colto anche da Daniela Azzola che per My Movies ha scritto: “Siamo di fronte a un film d’atmosfera e di straordinaria pittura, ispirato al fumetto di Alan Moore”. Alessandra Levantesi su La Stampa da un taglio molto interessante del film, spiegando come i gemelli di Detroit Allen e Albert Hughes, autori della grintosa opera prima Nella giungla di cemento, si sono trasferiti nella Londra di fine ottocento dove hanno trovato il pane per i loro denti. Sicuramente ci troviamo di fronte a un film molto interessante soprattutto per le ambientazioni anche grazie a un Johnny Depp sugli scudi. La vera storia di Jack lo squartatore va in onda a partire dalle ore 21.05 su Rete 4 e potremo seguirlo anche in diretta streaming cliccando qui. Andiamo a vedere qualche informazione grazie al trailer, clicca qui per il video. (agg. di Matteo Fantozzi)

CURIOSITÀ SUL FILM

Per la prima serata di oggi, martedì 1 gennaio 2019, il canale Rai 4 intrattiene i suoi telespettatori con la pellicola horror La vera storia di Jack lo squartatore, prodotta nel 2001 da una collaborazione tra Stati Uniti d’America e Regno Unito. La ricostruzione storiografica dei delitti di Jack the Ripper fu molto accurata. Vennero usati dei documenti dell’epoca, incluse foto, per replicare in modo perfetto le mutilazioni inflitte alle sue vittime. Molte delle foto d’epoca sono quelle che si vedono affisse sul muro della stazione di polizia. I registi volevano che il cast si sentisse davvero immerso nel clima di quegli orribili omicidi. Nel film sembra che gli omicidi del killer siano avvenuti nell’arco di pochi mesi. In realtà essi si protrassero per anni dopo il 1888, anno in cui è ambientato il film. Il fatto che tutte le vittime si conoscessero, che è dato per assodato nel film, in realtà è rimasto sempre un dato privo di conferma nelle indagini reali. Nel film si mostra che l’assassino era una personalità fredda che agisce con un calcolo preciso. Nella realtà invece il profilo di Jack the Ripper descrive un uomo disturbato che è mosso da pulsioni del tutto casuali. Prima che Johnny Depp venisse scelto per il ruolo di protagonista, erano stati considerati anche attori quali Sean Connery, Brad Pitt e Jude Law. Anche se il film si basa sulla graphic novel di Moore e Campbell, in realtà segue una Ilena narrativa del tutto originale, Nel fumetto si seguono i passi del killer, e l’investigatore è solo parte di un capitolo secondario. Quindi invece Abberline è il vero protagonista, con le sue visioni. Errori presenti nel film: all’epoca in cui sono ambientati i fatti, il laudano non era affatto considerato un veleno, ma un accettabilissimo antidolorifico di uso comune.

NEL CAST ANCHE HEATHER GRAHAM

La vera storia di Jack lo squartatore, il film in onda su Rai 4 oggi, martedì 1 gennaio 2019 alle ore 21,05. Il titolo originale del film significa dall’Inferno. Il film fu girato dai fratelli Huges nel 2001 ed è tratto da una graphic novel che si intitola a sua volta From Hell, disegnata e scritta da Alan Moore e Eddie Campbell. Sia il fumetto che la sceneggiatura del film traggono spunto a vicende realmente accadute, ovvero la serie di omicidi di prostitute che diede vita al mito di Jack lo Squartatore, uno dei più efferati killer della storia. La sua vera identità non è mai stata svelata. Nel film gli interpreti sono Johnny Depp (l’investigatore Frederick Abberline), Heather Graham (Mary Jane Kelly), Ian Holm (William Gull) e Robbie Coltrane (il sergente Peter Godley). Il film ebbe diverse nomination a premi cinematografici di secondaria importanza, ma non ne vinse nessuno. Ebbe invece un ottimo riscontro ai botteghini. Ma dopo questa breve presentazione del cast vi lasciamo alla trama del film.

LA VERA STORIA DI JACK LO SQUARTATORE, LA TRAMA DEL FILM HORROR

Nella Londra dell’Ottocento, le prostitute conducono una vita di miseria e sfruttamento. Un evento però rallegra le loro misere esistenze, una di loro riesce a sposarsi con un uomo per bene e i due hanno una bambina. Quando però la madre affida la piccola alle sue ex colleghe, sia lei che suo marito vengono rapiti. Una delle prostitute coinvolte nel fatto viene uccisa e brutalmente sfigurata. Ad indagare su questo caso è Frederick Abberline, insieme al suo amico, il sergente Godley. Abberline è un uomo sagace e acuto, ma è dipendente dalle droghe da quando sua moglie è morta dopo aver dato alla luce un bimbo morto. Indagando, i due cominciano a sospettare che ci sia qualcosa di più di un maniaco dietro all’omicidio della prima prostituta, a cui ben presto fanno seguito altri efferati delitti.

IL TRAILER DEL FILM





© RIPRODUZIONE RISERVATA