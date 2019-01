L’ANNO CHE VERRA’ CONTRO CAPODANNO IN MUSICA/ Ascolti tv, Rai e Mediaset: Amadeus asfalta Federica Panicucci

L’anno che verrà contro Capodanno in Musica. L’ultima notte del 2018 ha visto andare in onda l’ultima sfida dell’anno tra Rai e Mediaset. A scendere in campo per Rai1 è stato Amadeus per il quarto anno consecutivo alla conduzione de L’Anno che Verrà, l’evento di Capodanno trasmesso quest’anno da Piazza Vittorio Veneto a Matera, Capitale Europa della Cultura 2019. Su Canale 5, invece, in diretta da Piazza Prefettura di Bari c’era Federica Panicucci con il suo Capodanno in Musica. Due show di fine anno che hanno diviso naturalmente il pubblico, anche se gli ascolti parlano chiaro. L’evento televisivo di Rai1 in diretta da Matera h letteralmente asfaltato di Canale 5. Ben 5 milioni 552mila telespettatori con uno share del 35,1% hanno preferito di gran lunga lo spettacolo di Amadeus con un picco massimo di 8 milioni 599mila telespettatori ( share del 54,4%) in occasione del countdown di mezzanotte. Federica Panicucci e Capodanno in Musica, invece, hanno registrato solo 2 milioni 584mila spettatori con uno share del 18,84%.

Brindisi di mezzanotte speciale per Federica Panicucci

Allo scoccare della mezzanotte, poco dopo il brindisi per l’arrivo del 2019, Federica Panicucci è stata raggiunta sul palco da uomo misterioso. In realtà per chi segue il gossip ha immediatamente individuato nell’uomo Marco Bacini, l’imprenditore legato sentimentalmente alla conduttrice di “Mattino 5” da circa due anni. Una bella sorpresa quella fatta dall’imprenditore che confermerebbe le voci di un possibile matrimonio nel 2019 lanciate da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi. Stando alle indiscrezioni lanciate dal giornalista, la coppia sarebbe pronta a pronunciare il fatidico si la prossima estate con una cerimonia intima. Se confermato, per la Panicucci si tratterebbe del secondo matrimonio visto che in passato è stata sposata dal 2006 al 2015 con Mario Fargetta. In realtà durante la lunga diretta di Capodanno, la conduttrice ha dovuto anche rimediare alle parole di Junior Cally.

Federica Panicucci e le scuse in diretta

“Naturalmente chiedo scusa per le parole che sono state usate, evidentemente non sono in tono con la nostra serata quindi ci scusiamo col pubblico a casa e anche con voi qui in piazza” ha detto Federica Panicucci poco dopo l’estinzione di Junior Cally. Il rapper durante la sua esibizione sul palco ha lanciato un messaggio al pubblico presente in Piazza Prefettura di Bari e collegato da casa utilizzando dei termini abbastanza coloriti: “Bari fan**o la droga, viva la fig* per sempre! Su queste ca**o di mani Bari”. Le sue parole hanno letteralmente gelato sia il pubblico in piazza che la conduttrice televisiva che, una volta rientrata in diretta, non ha potuto fare altro che chiedere scusa dissociandosi dalle parole del rapper.



