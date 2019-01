Melissa Hamilton/ Video, la prima solista del Royal Ballet di Londra “amica” di Roberto Bolle (Danza con me)

Roberto Bolle ospiterà grandi personalità del mondo del ballo e dello spettacolo in “Danza con me“, programma Rai che lo scorso anno ha ottenuto un incredibile successo di pubblico. Tra i danzatori di maggiore fama internazionale ci sarà anche Melissa Hamilton, prima solista del Royal Ballet di Londra che proprio con Bolle in passato ha già collaborato. Nata nell’Irlanda del Nord nel 1989, si è formata alla Elmhurst School of Dance di Birmingham per due anni e in seguito, privatamente, con Masha Mukhamedov. È entrata a far parte del Royal Ballet nel 2007 dopo aver ottenuto, nello stesso anno, lo Youth American Grand Prix. In questa compagnia è stata promossa prima solista nel 2013 e lo è ancora oggi. Tanti i ruoli da lei intrepretati tra i quali Giulietta, Mary Vetsera (in Mayerling di Kenneth MacMillan), la Fata Confetto (in Lo schiaccianoci), La Regina delle Driadi (in Don Chisciotte), Olga (in Onegin di John Cranko), la Fata dei Lillà e la Principessa Fiorina (nella Bella addormentata nel bosco), Tersicore (in Apollo) e molti altri.

MELISSA HAMILTON, I RICONOSCIMENTI

Il talento nel mondo della danza di Melissa Hamilton le ha permesso di conquistare, ancora giovanissima, diversi riconoscimenti. Tra di essi segnaliamo nel 2009 una menzione dal Critics’ Circle per una “Outstanding Female Classical Performance” mentre nel 2013 è diventata Ambasciatrice di Allianz Arts and Cultural Brand per l’Irlanda del Nord. La ballerina nord-irlandese ha già lavorato in passato con Roberto Bolle (clicca qui per vedere la loro performance insieme) ed è stata al suo fianco anche qualche giorno fa al Teatro Regio di Torino in occasione dell’evento “Roberto Bolle and Friends”. Insieme a loro erano presenti anche altri grandi interpreti alcuni dei quali saranno ospiti della trasmissione di Rai 1. Tra di essi Polina Semionova (Prima ballerina allo StaatsBallett di Berlino) e Nicoletta Manni (prima ballerina al Teatro alla Scala di Milano). Nell’evento torinese, Bolle ha voluto al suo fianco anche Sarah Lamb, Federico Bonelli, Tatiana Melnik, Alejandro Virelles e Bakhtiyar Adamzhan.

© RIPRODUZIONE RISERVATA