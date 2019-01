Oroscopo Paolo Fox 2019, Capodanno/ Sagittario quante occasioni, gli altri segni? (Oggi 1 gennaio)

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 1 GENNAIO 2019

Torna anche a Capodanno l‘oroscopo di Paolo Fox. Il noto astrologo ha parlato per la giornata di oggi, 1 gennaio 2018, ai microfoni di LatteMiele durante la consueta rubrica Latte e Stelle. Andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno. Il Sagittario ha un anno di occasioni, non sempre si colgono però, è sempre questo a dover agire. Il mese di gennaio offre già le prime possibilità per farlo. Il cielo di oggi dà la massima libertà e quelli che sono rimasti chiusi nei confini vuole scavalcarli ma tagliare i rami secchi può causare sofferenza. Il Capricorno ama programmare non a breve scadenza, forse ci si è messi in testa di progettare nuove attività entro 6 mesi. Continua il transito interessante di Saturno che resta anche nel 2019. Bisogna essere forti e coraggiosi, la fine dell’anno promette bene sia per l’amore che per il lavoro. Servirà gestire tutto con grande attenzione, evitando ulteriori complicazioni. Clicca qui per l’oroscopo di ieri

PESCI BISOGNO DI PARLARE, NÈ CARNE NÈ PESCE

Voltiamo pagina ma sempre per l’oroscopo di Paolo Fox analizziamo i segni né carne né pesce. Se c’è una storia che non va i Pesci devono parlarne, ora si è alla ricerca delle radici e non si vuole più fingere. Non bisogna cedere neppure alle emozioni dell’ultima ora perché in questo nuovo anno ci saranno piccole trasgressioni. Il cielo del lavoro è molto intrigante almeno fino che ci si avvicinava alla fine dell’anno. Il periodo iniziale rimane molto teso per i sentimenti ma poi c’è una grande liberazione, soprattutto per quelli che vogliono cambiare vita. Saturno opposto per il Cancro non è di certo una cosa negativa per forza, ma questo è un momento in cui gli equilibri sono stati un po’ rotti per diversi motivi. C’è qualche ostacolo sulla strada e la consapevolezza che prima o poi i nodi vengono al pettine. La Vergine è agitata e non riesce ad essere lucida nelle decisioni. Forse è il caso di prendere una strada importante con l’attenzione di chi ha voglia di regalarsi delle soluzioni intriganti per il futuro.

ARIETE GRANDE ENERGIA, TOP E FLOP

Ora è giunto il momento nell’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox di soffermarci sui segni top e flop di giornata. La giornata di oggi dà una grande energia all‘Ariete, Marte regala con Venere un mese di gennaio perfetto per i sentimenti. Tutto può essere rimesso in gioco ora che finalmente si è protagonisti anche a costo di alcune chiusure ma anche delle piccole ansie perché le questioni lavorative potrebbero essere gestite in modo part-time che porta esitazioni. Il Toro si sente in difficoltà con un contenzioso da chiudere e qualche difficoltà di troppo. L’anno permetterà di prendere delle direzioni e si potrà così correggere il tiro. Il 2019 sarà in crescita, ma al momento alcune cose non vanno con un po’ troppa pressione sulle spalle e alcune situazioni da sciogliere. C’è vitalità, ma non sempre l’energia si incanala in maniera positiva, a volte infatti le energie si perdono un po’ troppo facilmente perdendo anche delle buone occasioni.



