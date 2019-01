POCAHONTAS, RAI DUE/ Streaming video del film d’animazione diretto da Mike Gabriel oggi, 1 gennaio 2019

Continua su Rai Due la voglia di mostrare i classici Disney con Pocahontas, col pubblico che ha dimostrato con gli ascolti di apprezzare molto. Francesco Rufo su My Movies specifica: “Pocahontas è il 33mo classico Disney, il primo a ispirarsi però a un personaggio che è realmente esistito. La vera storia è riletta in chiave fiabesca e arricchita di elementi classici del mondo disneyano, come il musical e la figura della principessa portatrice della triade amore-bellezza-gioventù. L’uso del mondo animale come specchio e complemento comico del mondo umano. Come ogni fiaba richiama il rito di iniziazione in uso presso i popoli primitivi, visto come rito di passaggio che introduce il giovane nell’età e nel gruppo degli adulti”. Il film non è sempre stato considerato tra i migliori classici, ma è stato rivalutato molto negli ultimi anni, tanto che sul tema si è espresso anche un regista importante come Terrence Malick con New World. Pocahontas sarà trasmesso a partire dalle 22.55 su Rai 2 e potremo seguirlo anche in diretta streaming grazie a Raiplay cliccando qui. Il trailer ci offre delle interessanti anticipazioni, clicca qui per il video. (agg. di Matteo Fantozzi)

CURIOSITÀ SUL FILM

In Pocahontas si fondono animazione, avventura, drammatico e sentimentale i generi che caratterizzano la pellicola trasmessa in seconda serata da Rai Due in questo primo giorno dell’anno 2019. La Disney nel 1995 ha fatto dirigere il film da Mike Gabriel ed Eric Golberg mentre il soggetto è stato scritto da Chris Buck e la sceneggiatura estesa da Susannah Grant, La produzione del film è stata curata da James Pentecost, la casa cinematografica che ha finanziato il progetto è la Walt Disney Feature Animation e la distribuzione è stata eseguita dalla Walt Disney Pictures per l’Italia. Il montaggio del film è stato realizzato da H. Lee Person con le musiche della colonna sonora che sono state composte da Alan Menken e la scenografia ideata da Michail Giaimo. Pellicola che ebbe un buon successo in termine monetario, gli incassi riuscirono a far ascrivere nel bilancio della Disney una plusvalenza superiore ai trecento milioni di dollari, cifra abbastanza importante, stante anche l’epoca di produzione. Il film ottenne finanche due Oscar nell’edizione del 1996, le ambite statuette furono assegnate nella categoria Miglior Colonna sonora e Miglior Canzone. Qualche polemica fu sollevata dalla popolazione indiana dei Powhatan, Cavallo Pazzo uno dei suoi leader, stigmatizzò buona parte della trama, affermando che la Disney rifiutò il suo ruolo come consulente gratuito, ruolo che avrebbe sicuramente reso il film e le gesta narrate al suo interno molto più veritiere.

ALLA REGIA MIKE GABRIEL

Pocahontas, il film d’animazione in onda su Rai Due oggi, martedì 1 gennaio 2019 alle ore 22,55. E’ una pellicola d’animazione uscita nelle sale cinematografiche mondiali nel 1995, prodotta dalla Walt Disney Feature Animation ed è stata distribuita nel nostro paese dalla stessa casa di produzione, essa vede la direzione dei lavori affidata a due ottimi registi, Mike Gabriel ed Eric Goldberg. Il film si basa su un soggetto scritto da Chris Buck, di Philip LaZebnik invece la bella scenografia. Il film essendo una pellicola d’animazione non vede la presenza di attori, esso è stato programmato parecchie volte all’interno dei palinsesti televisivi italiani.

POCAHONTAS, LA TRAMA DEL FILM D’ANIMAZIONE

Corre l’anno 1607 e una spedizione inglese parte alla volta del nuovo mondo. Quelli che dovevano essere esploratori sono comandati dal Governatore Ratcliffe, un uomo che nell’ultimo periodo aveva perso la considerazione dei reali, Ratcliffe ha inserito tra il suo equipaggio il truce avventuriero, John Smith, un soldato di ventura scelto per risolvere eventuali problemi con gli indigeni. Dall’altra parte dell’oceano nel frattempo Pocahontas riceve dal padre, Powhatan, l’ordine di sposare un guerriero, la donna non è contenta della scelta, ed esprime i suoi tanti dubbi. Alla fine però si assoggetta ai voleri dell’amato genitore. Ma tutto non va come dovrebbe, appena arrivati in prossimità del villaggio, Smith si innamora di Pocahontas, l’amore viene ricambiato. La tresca è scoperta dal futuro marito di Pocahontas, ne nasce una rissa nella quale l’indiano viene colpito a morte. Il capitano viene imprigionato e il padre di Pocahontas, che è anche il capo del villaggio, lo condanna a morte immediatamente. La scelta di mettere a morte un suo uomo spinge l’avido governatore che sta a capo della spedizione ad organizzare i suoi soldati, a lui non interessa tanto la vita di Smith ma l’oro che gli indiani potrebbero nascondere all’interno delle proprie abitazioni, oro che potrebbe farlo risollevarlo anche agli occhi dei reali.

Un attimo prima che la condanna venga eseguita interviene Pocahontas, la ragazza spinta dall’amore verso Smith si interpone tra il padre e il condannato a morte. Con la forza della ragione, sottolineando come l’odio di una morte potrebbe portare alla distruzione dell’intero villaggio, convince il padre a sospendere a malincuore la condanna.

Qualche ora dopo Smith viene graziato e può finalmente riabbracciare la donna, che con il suo coraggio gli ha salvato la vita. Ratcliffe non è però intenzionato a cedere e cerca di uccidere con un colpo di fucile il capo villaggio, l’uomo viene salvato dal coraggioso gesto di Smith che si becca la pallottola a posto di quello che potrebbe diventare presto suo suocero. I soldati di ventura agli ordini di John arrestano dopo la sparatoria il capo spedizione e lo incatenano a bordo della nave, il vascello però accoglie a bordo anche Smith stante che la ferita riportata nell’azione che ha portato al salvataggio del padre di Pocahontas è troppo grave per essere curata in loco, stante la mancanza di attrezzature mediche. Le scene finali scorrono sulla promessa dei due innamorati di attendersi vicendevolmente, un attesa che forse potrebbe portare uno dei primi amori interrazziali.

IL TRAILER DEL FILM





© RIPRODUZIONE RISERVATA