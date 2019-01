Roberto Bolle, Danza con me 2019 / Diretta e ospiti: Cesare Cremonini, Stefano Accorsi e Favino

Dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno, il 2019 di Raiuno comincia nel segno di Roberto Bolle che riporta la sua arte in televisione con Danza con me, lo show dedicato alla danza in tutte le sue forme e che va in onda oggi, martedì 1° gennaio, in prima serata. L’“Étoile dei due mondi” torna a regalare al pubblico di Raiuno uno show che, lo scorso anno, ha messo d’accordo critica e pubblico vincendo il Rose D’Or come miglior programma di entertainment a livello europeo. Nella nuova edizione di Danza con me, Roberto Bolle unisce ballo e contemporaneità, classicità e innovazione, arte e ironia. Elemento portante dello show sarà la narratività: i telespettatori non solo potranno guardare le straordinarie coreografie che danzerà Roberto Bolle insieme ai suoi ospiti, ma potranno ascoltare anche le storie della danza, sia classica che moderna. I testi dello scrittore Stefano Massini sono affidati allo stesso Roberto Bolle e ai suoi amici e ospiti ‘narratori’.

DANZA CON ME, TUTTI GLI OSPITI

Roberto Bolle, in “Danza con me 2019” non sarà solo. Ad affiancarlo ci sarà Pif – Pierfrancesco Diliberto a cui è affidata la parte narrativa del programma, Valeria Solarino e un ricco parterre di ospiti che si metteranno in gioco dando vita a momenti speciali nel corso della serata insieme al più grande ballerino del momento. Ci saranno, così: Stefano Accorsi, Fabio De Luigi nelle insolite vesti di esperto di danza, Luca e Paolo, Ilenia Pastorelli, e poi i “Moschettieri del Re” Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Sergio Rubini e Rocco Papaleo, protagonisti del film Moschettieri del re – La penultima missione. E, infine, Cesare Cremonini, con il quale Roberto Bolle duetterà in modi inaspettati. Il cantautore bolognese, così, indosserà per la prima volta anche i panni di ballerino mostrando tutto il suo straordinario talento artistico.

LE STAR INTERNAZIONALE DEL BALLETTO

L’ingrediente principale dello show sarà, come sempre, la danza. Roberto Bolle eseguirà straordinarie coreografie di danza contemporanea e non solo, affiancato dalle più grandi star internazionali del balletto che hanno accettato volentieri l’invito dell’Étoile italiano. Tra le grandi partner di Bolle in questa nuova avventura troviamo Alessandra Ferri, con la quale si esibirà per la prima volta in tv in uno struggente passo a due. E poi Polina Semionova (Prima Ballerina del Teatro di Berlino e interprete del sensuale “Passage”), Melissa Hamilton (Prima Solista al Royal Ballet di Londra), Elisa Badenes (Prima Ballerina del Balletto di Stoccarda), Nicoletta Manni e Virna Toppi (entrambe Prime Ballerine del Teatro alla Scala di Milano) e Alexander Riabko (Primo Ballerino del Balletto di Amburgo). Roberto Bolle e i suoi partner si cimenteranno in coreografie di John Neumeier, Christopher Wheeldon, Wayne Mc Gregor, Christian Spuck e Mauro Bigonzetti. Non mancherà, naturalmente, anche il momento dedicato alla danza classica con Lo Schiaccianoci, nella versione pensata per le giovani dell’Accademia della Scala di Milano di Frédéric Olivieri.

L’OMAGGIO A NICCOLO’ PAGANINI

Tra i pezzi inediti che eseguirà Roberto Bolle ci sarà quello dedicato a Niccolò Paganini rendendo omaggio anche alla città di Genova. Coreografato da Mauro Bigonzetti, il danzatore interpreterà le 11 variazioni del Capriccio 24: una successione serrata di note ed emozioni che si rifà direttamente all’installazione della Mostra “Paganini Rockstar”, ideata e organizzata da Palazzo Ducale di Genova. Bolle, poi, duetterà anche con una macchina, un braccio meccanico di oltre una tonnellata e mezza normalmente utilizzato nell’industria. Infine, ci sarà spazio anche per la “OnDance”, la grande festa della danza che ha istituito nell’estate del 2018 a Milano con spazi dedicati ad altri stili di danza come la street dance della Red Bull Bc One e Vincenzo Fesi & Remy Kouakou Kouame, acclamati danzatori di swing.



© RIPRODUZIONE RISERVATA