Stefano Accorsi/ “Gli auguri? Volevo farli prima, ma Natale è un lavoro…” (Danza con me)

Stefano Accorsi è tra gli attori più talentuosi e più amati del panorama italiano, ma come se la caverà alle prese con le coreografie di Danza con me? Per saperlo, non resta che attendere la puntata in onda questa sera quando l’attore, in qualità di ospite d’onore, raggiungerà Roberto Bolle per lasciarsi trasportare dalle sue straordinarie coreografie. Da sempre molto attivo sui social networks, dove può contare su oltre 400 mila followers, l’artista ha recentemente salutato tutti i suoi seguaci condividendo i suoi migliori auguri di Natale. Ecco il filmato pubblicato pochi giorni fa su Instagram e le parole pronunciate nella breve clip: “La luce e poca, ma quello là dietro è un albero di Natale, quindi tanti auguri di buon Natale a tutti”, conferma Accorsi. “Volevo farli prima ma, alla fine, Natale è un lavoro!”, conferma nelle ultime fasi del filmato. La clip, a sole 24 ore dalla sua pubblicazione, ha totalizzato quasi 60 mila like.

Stefano Accorsi sul set di 1994

Anche se le sue Instagram Story confermano che ha passato una breve vacanza sulla neve, Stefano Accorsi, protagonista questa sera di Danza con me, continua a lavorare senza sosta ai suoi prossimi progetti. Lo scorso novembre è stato avvistato infatti a piazza Colonna, di fronte a Palazzo Chigi, dove, si legge in un articolo pubblicato da Agenzia Vista, è stato allestito il set per girare alcune scene di 1994. La serie tv, sequel di 1992 e 1993, vede proprio Accorsi alla regia e nei ciak catturati in prossimità di piazza Colonna, così come rivela l’agenzia, alcuni fortunati passanti hanno avuto la possibilità di vedere l’attore, non solo alla direzione della serie, ma anche nel bel mezzo di una scena. Gli amanti della fiction, però non stanno più nella pelle: quando verrà trasmesso 1994? Per il momento, non abbiamo notizie certe, ma secondo alcuni rumors la fiction potrebbe vedere la luce già nella prossima primavera.

Il successo a teatro

Amatissimo sui social, Stefano Accorsi è finito recentemente nel bel mezzo di una bufera a causa di un piccolo disguido: il suo account è stato infatti hakerato e la disavventura gli ha procurato non pochi grattacapi. L’attore, però, è stato recentemente investito dalle polemiche anche a causa di un’altra vicenda e tutto a causa di una pizza consumata in pieno centro a Venezia. Polemiche a parte, negli ultimi mesi la sua vita si è concentrata fortemente sul lavoro, non solo con le riprese di 1994,ma anche con alcuni spettacoli teatrali che l’hanno visto fra i protagonisti. Tra questo, lo ricordiamo, c’è Giocando con Orlando, un assolo che nasce dalla collaborazione dell’attore con il regista Marco Baliani, attore e autore dell’adattamento teatrale. “Stefano Accorsi veste i panni di un simile cavaliere che si cimenta con l’opera ariostesca cavalcando il tema oneroso dell’amore e delle sue declinazioni”, ha confermato il regista raggiunto da Forlìtoday.it.



