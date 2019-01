Tina Kunakey e Vincent Cassel/ Video, figlio in arrivo: le nozze in segreto l’estate scorsa

Tina Kunakey e Vincent Cassel hanno annunciato di aspettare un figlio. I due si erano sposati in segreto l’estate scorsa in Francia a Bidart nonostante la grande differenza d’età tra i due. L’attore francese, ex di Monica Bellucci, infatti ha trent’anni in più della compagna di cui si è innamorato in maniera travolgente, decidendo di sposarla dopo una relazione brevissima. Il loro matrimonio è stato intimo e informale, entrambi erano vestiti di bianco ed erano stati bravi a mettere fuorigioco i giornalisti annunciando che le nozze erano imminenti. Hanno poi festeggiato in piazza con gli affetti più cari e sono stati accolti dal lancio di coriandoli. Sicuramente le nozze hanno colpito per la loro semplicità rispetto a quello che di solito si vede per le star. Un passaggio importante a cui ha seguito dopo poco la dolce attesa di Tina Kunakey che è così pronta a dare alla luce il terzo figlio dell’amatissimo attore. (agg. di Matteo Fantozzi)

Figlio in arrivo

Il 2019 comincia alla grande per Tina Kunakey e Vincent Cassel che hanno annunciato di aspettare un figlio su Instagram. La coppia ha deciso di festeggiare la fine dell’anno sulle spiagge di Bahia in Brasile e di condividere con i tantissimi follower la bella notizia. La modella è in attese del primo figlio dall’attore francese che ha sposato lo scorso mese di agosto. Su Instagram i due hanno condiviso un video in cui appaiono felici e sorridenti sulle dorate spiagge di Bahia. “La vita è magica” ha scritto l’attore francese, che appare raggiante e felice su Instagram. Clicca qui per vedere il video di Vincent Cassel e Tina Kunakey

“Nella vita niente è dovuto” scrive Vincent Cassel

Vincent Cassel diventerà padre per la terza volta. L’attore francese, ex marito di Monica Bellucci, ha condiviso su Instagram la notizia con tutti i suoi fan. Vincent abbraccia la moglie Tina Kunakey e annuncia “nella vita, niente è dovuto”. Un messaggio accompagnato da un video in cui si vede l’attore baciare teneramente la pancia della modella in attesa del loro primo figlio. Anche la Kunakey su Instagram ha pubblicato una foto inequivocabile: bellissima e completamente nuda, la modella si copre il pancione con un sombrero. Il tutto è accompagnato da una breve didascalia “E se non lo sapevi, ora lo sai”. Per la modella 21enne si tratta della prima gravidanza, mentre per l’ex marito di Monica Bellucci si tratta del terzo figlio dopo Deva e Léonie. Nonostante la differenza di età, la coppia non ha mai incontrato alcun problema o ostacolo nella loro relazione d’amore. A confermarlo lo stesso Vincent Cassel che, dopo il matrimonio celebrato ad agosto scorso a Bidart, ha detto: “il matrimonio è una promessa che ci si fa prima di creare una famiglia insieme”. Del resto non si può scegliere chi amare, è lo sa bene Vincent che ha dichiarato: “Non puoi scegliere di chi innamorarti”.