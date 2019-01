UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Capodanno d’amore per Sossio Aruta e Ursula Bennardo (Trono Over)

Il 2018 si è concluso all’insegna dell’amore per Sossio Aruta e Ursula Bennardo che hanno cominciato allo stesso modo il nuovo anno. La coppia, nata nello studio del trono over di Uomini e Donne, infatti, ha brindato al 2019 a Taranto, in compagnia della sorella di Ursula. L’ex cavaliere e l’ex dama si mostrano sui social sorridenti, felici e innamorati. Dopo aver superato una forte crisi che li aveva portati a lasciarsi definitivamente, Sossio e Ursula sono tornati insieme con la voglia di costruire il loro futuro insieme. Aruta, in particolare, non perde occasione per ringraziare la compagna per l’amore e il sostegno che gli dimostra ogni giorno. “Hai cambiato la mia vita in meglio e posso solo dirti grazie amore mio. Ti amo”, ha scritto l’ex cavaliere. Dopo tante fatiche, dunque, i due sono finalmente felici. Il 2019 sarà così l’anno della svolta per la coppia? Non è da escludere l’inizio di una convivenza.

IDA PLATANO ANCORA INNAMORATA DI RICCARDO GUARNIERI

Diversamente da Sossio Aruta e Ursula Bennardo, per Ida Platano, gli ultimi mesi del 2018 non sono stati facili. L’ex dama del trono over di Uomini e Donne, infatti, è tornata single dopo un lungo tira e molla con Riccardo Guarnieri. Superata la crisi scatenata dalla partecipazione a Temptation Island Vip, l’ex dama e l’ex cavaliere sembravano pronti a portare il loro rapporto su un livello più alto dando ufficialmente inizio ad una convivenza, ma qualcosa è andato storto. Riccardo e Ida si sono detti ufficialmente addio, ma la Platano sembra ancora innamorata dell’ex compagno. Nelle storie di Instagram, infatti, tra i vari video e foto pubblicate per salutare il 2018, Ida ha condiviso anche un video in cui è felice e sorridente accanto all’ex fidanzato. Solo un modo per riassumere il suo 2018 o l’ex dama è ancora innamorata?

