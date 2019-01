UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Luigi e Lorenzo, la scelta è ancora lontana (Trono Classico)

La scelta di Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi è ancora lontana. Uomini e donne tornerà in onda solo il 7 gennaio, ma in quel di Cinecittà le registrazioni continuano e, ad oggi, sembra proprio che i due tronisti, presenti in trasmissione da settembre, non abbiano ancora le idee chiare sulla ragazza da scegliere. Luigi, infatti, ha baciato sia Sonia che Giorgia, ma è anche molto interessato ad Irene. Lorenzo, invece, è ancora diviso tra Giulia e Claudia che, stanche dell’atteggiamento indeciso del tronisti, hanno dichiarato di essere anche pronte a dire no. Le vacanze natalizie, dunque, dovrebbero servire ad entrambi a chiarirsi le idee in vista della scelta che, da regolamento, dovrebbe avvenire entro le prime settimane del 2019. In attesa che Lorenzo e Luigi decidano cosa fare, le corteggiatrici si stanno godendo le festività come testimoniano gli scatti che pubblicano su Instagram. Da parte loro, i tronisti, pur non potendo avere un proprio profilo, sono molto attenti a ciò che accade sui social. Le corteggiatrici, dunque, sono avvisate.

TERESA LANGELLA: ANTONIO SARA’ LA SCELTA?

Diversamente dai colleghi, Teresa Langella sembra avere le idee più chiare. La tronista napoletana appare sinceramente interessata ad Andrea Dal Corso, tornato in trasmissione dopo essere andato via e, sono davvero tanti gli utenti convinti che la scelta di Teresa sarà proprio l’ex tentatore di Temptation Island. Tuttavia, la Langella potrebbe anche spiazzare tutti e tuffarsi su Antonio, soprattutto dopo le recenti dichiarazioni social del corteggiatore. Il ragazzo è molto interessato a Teresa come dimostra una loro esterna al punto che Maria De Filippi ha deciso di capirci di più facendogli delle domande specifiche. Risposte a cui Antonio ha risposto con un post su Instagram dal quale si evince il suo innamoramento. “Ci sono persone – ha scritto il corteggiatore – che hanno qualcosa che gli altri non hanno. Ad esempio: la facilità con la quale riescono a farti inca**are e un minuto dopo a farti sorridere”. Antonio, dunque, è innamorato di Teresa? Come reagirà la Langella di fronte a tale dichiarazione?

