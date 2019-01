VALERIA SOLARINO CHI E’/ Sul compagno Veronesi: “Mi fido di lui, non dà nulla per scontato” (Danza con me)

Valeria Solarino sarà tra i protagonisti di Danza con me 2019, il grande show evento di Roberto Bolle trasmesso mercoledì 1 gennaio 2019 su Raiuno. Una serata all’insegna della danza, arte, musica ed eccellenza italiana con l’Étoile dei due mondi pronto a portare ancora una volta in prima serata su Rai1 uno show in cui la danza diventa espressione di diversi generi e mondi. Tantissimi gli ospiti che si alterneranno sul palcoscenico, tra cui anche l’attrice Valeria Solarino, volto noto del cinema e del piccolo schermo. Proprio in questi giorni l’attrice è stata ospite della serie “Apprendisti stregoni” dove ha incontrato gli alunni della Scuola per Attori del Teatro Stabile di Torino. Proprio in questa scuola la Solarino ha conseguito il diploma prima di lanciarsi in una fortunata carriera da attrice.

Valeria Solarino, dal teatro al cinema

Valeria Solarino ha cominciato la sua carriera in teatro. Sui palcoscenici ha mostrato tutto il suo talento diventando una delle attrici più richieste e che la vedrà nuovamente protagonista a gennaio 2010 nel “Misantropo” di Moliere. Non solo teatro, visto che la Solarino si è fatta apprezzare e conoscere anche sul grande schermo. Al cinema debutta nel 2003 nel film “La felicità non costa niente” di Mimmo Calopresti. Poi seguono, uno dopo l’altro, una serie di pellicole: da “Fame chimica” a “Che ne sarà di noi” di Giovanni Veronesi, il suo attuale compagno. Durante un’intervista rilasciata un pò di tempo fa a Io Donna, l’attrice ha raccontato di uno degli ultimi film di cui è stata protagonista. Si tratta di “A casa tutti bene” diretto da Gabriele Muccino sui cui ha rivelato: “si è creato tra noi un senso di condivisone totale, è stato anche per questo uno dei lavori più belli che abbia mai fatto”.

Il compagno e la sua passione segreta

Valeria Solarino è felicemente fidanzata con Giovanni Veronesi, regista italiano con cui ha lavorato in ben cinque film. Sul regista ha rivelato a Io Donna: “è molto severo. Non dà per scontato nulla, per questo mi fido del suo giudizio”. L’attrice ha poi raccontato di una sua segreta passione per il tennis. Tutto è nato leggendo il libro “Open” di Andrea Agassi: “tecnica, forza fisica e mentale, ti obbliga a essere concentrato. Aspetto con ansia gli Internazionali di Roma. Per me è come se fosse Natale” aveva raccontato a Io Donna. Il suo tennista preferito? “preferisco Nadal, è più autentico. Federer non suda mai. Non mi fido di chi non suda” ha dichiarato l’attrice!



© RIPRODUZIONE RISERVATA