Alba Parietti e Alda d’Eusanio opinioniste all’Isola dei Famosi 2019?/ Manca solo la conferma ufficiale ma…

Alba Parietti ed Alda d’Eusanio torneranno in tv, in coppia, su Canale 5? Continuano a circolare le voci sul nuovo cast dell’Isola dei Famosi 2019 e mentre la data di debutto, o presunta, si avvicina a grandi passi, sembra proprio che questo mistero continui ad irretire il pubblico. Mentre il cast di naufraghi che la prossima settimana lascerà l’Italia e prenderà il velo verso l’Honduras sembra ormai più o meno certo, sembra che lo stesso non possa dirsi della squadra che affiancherà Alessia Marcuzzi. La conduttrice dovrebbe avvalersi dell’aiuto di Alvin come inviato del programma così come è successo in una delle edizioni record per ascolti e successo, mentre in studio dovrebbero prendere posto proprio la coppia formata da Alba Parietti ed Alda d’Eusanio? Già nei giorni scorsi quest’ultima è stata data quasi per certa nella prossima edizione del programma mentre non c’erano conferme per quel che riguardava il suo compagno di viaggio, almeno fino ad adesso.

LA COPPIA DI OPINIONISTE E’ ORMAI SICURA?

Ad alzare il velo sulla possibilità che Alba Parietti e Alda D’Eusanio facciano coppia come opinioniste dell’Isola dei Famosi 2019 è TvBlog confermando proprio i rumors sulla conduttrice Rai e aggiungendo un po’ di pepe con la sua possibile compagna di viaggio. Sul sito si legge: “Oggi TvBlog è in grado di anticiparvi la coppia di opinioniste che commenteranno le gesta dei naufraghi che prenderanno parte quest’anno all’Isola dei famosi e i cui volti sono stati annunciati proprio da queste colonne ieri”. Anche in questo caso manca l’ufficialità anche se il tempo stringe e siamo sicuri che le due potrebbero prendere presto parola sui social, dove sono sempre molto attive, e dire la loro su questi rumors. I fan sono già in delirio perché non dimenticano gli affondi della giornalista ma nemmeno quelli della sua possibile compagna di viaggio. Cosa c’è di meglio di un trio di donne per un’Isola dei Famosi che deve cancellare il flop dello scorso anno e il canna gate?

© RIPRODUZIONE RISERVATA