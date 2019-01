Alessia Marcuzzi/ Presenta L’Isola dei Famosi 2019: haters all’attacco, lei replica così… (Mai dire talk)

Alessia Marcuzzi sarà tra gli ospiti del nuovo appuntamento di Mai dire talk per presentare al pubblico la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Messe finalmente da parte tutte le polemiche che lo scorso anno hanno investito il reality, la produzione ha lavorato a un cast in grado di soddisfare anche le richieste del pubblico più esigente e questa sera, ospite della Gialappa’s Band e di Mago Forrest, sarà proprio la conduttrice a svelare qualche dettaglio in attesa della nuova edizione. Un gruppo di naufraghi tutto da scoprire, nuovi opinionisti all’avanguardia (si vocifera che nel parterre troverà spazio l’amatissimo ex naufrago Rocco Siffredi) e tanta voglia di lasciarsi alle spalle un’edizione da dimenticare: la Marcuzzi è oggi più carica che mai e, nonostante il rimprovero ricevuto da Alfonso Signorini nel salotto di Piero Chiambretti, sa che niente e nessuno potrà distoglierla dal successo.

Alessia Marcuzzi, “Vi leggo e mi si spezza il cuore”

Se il nuovo anno televisivo di Alessia Marcuzzi ha inizio questa sera su Italia 1 con le risate di Mai dire talk, sui social il discorso è molto diverso. Su Intagram, in particolare, la conduttrice ha condiviso un filmato dal leitmotif drammatico, che rivela come, diverse volte, le donne riescano a sorridere e ad andare avanti nonostante le difficoltà. La breve clip ha fatto sì che molte utenti condividessero il loro messaggio di dolore fra i commenti, ma le numerose testimonianze piene di sofferenza hanno segnato profondamente il cuore della conduttrice. Ecco le sue parole: “Sto leggendo tutti i vostri commenti e mi si spezza il cuore – si legge sul profilo ufficiale della Marcuzzi – Noi donne, e voi che mi state scrivendo, siamo incredibili, siete incredibili. Io vorrei abbracciarvi tutte… ma proprio tutte. E forte, e per tanto tempo”.

Hater all’attacco, lei replica così

Amatissima sul piccolo schermo e non solo, Alessia Marcuzzi è tra le dive più seguite e apprezzate sui social: il suo account ufficiale è infatti tra i profili più cliccati su Instagram e conta oggi quasi quattro milioni di followers. Proprio sul noto portale la diva deve però fare quotidianamente i conti con un agguerritissimo gruppo di haters, indignati a volte per lo stile di vista ostentato negli scatti, altre per la sua presenza sul piccolo schermo. Negli ultimi giorni, in particolare, una followers più indispettita delle altre le ha chiesto “più rispetto per chi lavora davvero”; secondo l’utente, infatti, la conduttrice deve “ringraziare solo la tv spazzatura e i cretini ignorantissimi”, se i suoi programmi sono oggi tra i più seguiti. La Marcuzzi, però, non è rimasta con le mani in mano e, dopo aver letto il commento postato sui social ha replicato con queste parole: “Sono messaggi per attirare la mia attenzione. Io penso che scrivano solo per ottenere una risposta, altrimenti non perderebbero tempo e non mi seguirebbero”.



