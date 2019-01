AMERICAN SNIPER/ Su Canale 5 il film con Bradley Cooper (oggi, 10 gennaio 2019)

NEL CAST BRADLEY COOPER

Il film American Sniper va in onda su Canale 5 oggi, giovedì 10 gennaio 2019, alle ore 21,35. È una pellicola del 2014 girata da Clint Eastwood, basata sulla biografia del cecchino dei Navy Seal Chris Kyle e vede impegnato Bradley Cooper nei panni del protagonista. Completano il cast Jake McDorman nel ruolo di Ryan “Bombarda” Job, Kyle Gallner nella parte di Winston mentre Ben Reed, Elise Robertson, Keir O’Donnell e Max Charles interpretano rispettivamente Wayne, Debby, Jeff e Colton Kyle. Ma scopriamo insieme nel dettaglio la trama del film.

AMERICAN SNIPER, LA TRAMA DEL FILM

‘American Sniper‘ racconta la storia di Chris Kyle, giovane ragazzo del Texas che cresce nella tipica famiglia americana di stampo conservatore. Dopo la maggiore età arruolatosi nei Navy Seal, il corpo d’assalto della Marina Militare americana, Chris dimostra di possedere grandi doti da cecchino. La sua mira si è affinata durante le battute di caccia con il padre, Chris sposa Taya e nel 2004 parte per l’Iraq, dove le sue doti vengono sfruttate per provare a portare a termine le missioni più delicate, tra le quali, la cattura di quello che viene considerato dopo gli attacchi dell’11 settembre in America il leader di Al-Quaeda in Iraq, Al-Zarqawi. La prima missione non va a buon fine e Chris viene a conoscenza di un cecchino, Mustafa, ex campione Olimpico di tiro diventato lo spauracchio dei militari americani in Iraq. Chris torna dal suo primo periodo di fermo in medio-oriente per la nascita del suo figlio Colton, ma la sua mente è ormai tesa a ciò che ha visto in Iraq, dove tornerà per altri tre turni, dimostrandosi sempre più distante alle vicende di casa. Durante l’ultimo turno riuscirà a uccidere finalmente Mustafa da una distanza di oltre 1900 metri, pur ritrovandosi coinvolto poi in una rischiosa operazione di fuga nella quale riesce a salvarsi per miracolo. Tornato a casa, pur trovandosi spaesato di fronte ai ritmi della vita di tutti i giorni, Chris riesce a ricostruirsi una vita al fianco dei suoi figli, dedicandosi come volontario ai reduci come lui, traumatizzati da quanto hanno visto e vissuto sul fronte di guerra, riuscendo a diventare istruttore di tiro per ex militari con gravi menomazioni fisiche. Ma proprio uno dei reduci che stava aiutando, in preda ad un raptus di follia, lo ucciderà, consegnandolo alla leggenda come il più implacabile cecchino della storia militare americana.

