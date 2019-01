Amici 18/ Anticipazioni: due eliminazioni nella classe? Zerbi e la Celentano mettono la classe in crisi

Continua la preparazione degli allievi di Amici 18 in vista della nuova puntata speciale, che andrà in onda sabato su Canale 5 a partire dalle 14.10 ma che verrà registrata domani. C’è grande preoccupazione tra i ragazzi, in particolare perché due di loro potrebbero, con grande probabilità, dover lasciare la scuola. Se Alessandra Celentano ha annunciato di essere pronta a rinunciare a qualcuno dei ballerini presenti per fare spazio al ballerino di danza classica Vincenzo Di Primo, anche Rudy Zerbi ha annunciato ai cantanti di aver preso la medesima decisione della collega di danza. Rudy è però deciso: non una sostituzione, bensì una sfida immediata. A giocarsi il banco sarà uno tra Giacomo Eva e Alessandro Casillo. La decisione però sarà svelata soltanto nella puntata di sabato, quando l’allievo chiamato in causa dovrà sfidare il cantante scelto da Zerbi.

LA STRATEGIA DELLA SQUADRA ATENE IN VISTA DELLA SFIDA

Non è l’unico problema che affligge i ragazzi di Amici 18 in vista della puntata di sabato. La squadra capitanata da Giordana, Atene, parte con uno svantaggio di 2 punti dovuto ad un provvedimento disciplinare. I ragazzi della squadra iniziano allora a valutare ogni possibile strategia per non collezionare l’ennesima sconfitta nel corso della sfida. In particolare, Annamaria (Mimmi), vuole proporre di poter decidere autonomamente chi sfidare dell’altra squadra, “Ma sempre cantante contro ballerino”, spiega la ballerina. La preoccupazione è tanta ma, di fronte alle consecutive sconfitte, c’è chi la prende ormai con ironia, come Mameli che ammette: “Ormai perdere sempre ha un certo fascino…”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA